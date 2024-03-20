Лукашенко заявил о заинтересованности Беларуси в сотрудничестве с Тунисом и Ираном

С национальным праздником Днем независимости президента и народ Туниса поздравил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что северо-африканская республика достигла успехов в социально-экономическом развитии и обеспечении роста благосостояния граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь заинтересована в активизации политического и торгово-экономического сотрудничества с Тунисом на принципах доверия, равноправия и взаимной выгоды, подчеркнул глава государства.

Направил поздравления Александр Лукашенко и главе Исламской Республики Иран, а также жителям этой страны с Новым годом по иранскому календарю. Белорусский лидер отметил дружественный характер взаимодействия между странами и выразил уверенность, что в 2024 году Минск и Тегеран продолжат динамично расширять сотрудничество, согласно договоренностям, достигнутым на высшем уровне.