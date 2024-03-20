Представитель Беларуси обвинила ООН в лицемерии и двойных стандартах
В лицемерии и двойных стандартах обвинила сотрудников ООН (авторов доклада о состоянии прав человека в Беларуси) постоянный представитель нашей страны при отделении организации в Женеве Лариса Бельская. Это заявление она сделала на заседании 55-й сессии Совета организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дипломат отметила ангажированность документа и распространяемую в нем дезинформацию о президентских выборах в Беларуси. Все данные его создатели получали от беглых активистов, которым не удалось подорвать белорусское государство через попытку цветной революции. А сейчас они транслируют из-за рубежа экстремистские призывы и планы по свержению законной власти, вплоть до вооруженного конфликта. И все попытки западных правительств представить их якобы «лидерами» демократических сил не что иное, как злонамеренное искажение принципов международного права и Устава ООН, – отметила Лариса Бельская.
При этом их цель – узаконить деятельность против суверенного белорусского государства и вмешательство в его внутренние дела. Базирующийся на таких источниках доклад намеренно искажает реальную ситуацию в стране и игнорирует любые альтернативные точки зрения.
Лариса Бельская, постоянный представитель Беларуси при отделении ООН в Женеве:
Реальная ситуация в Беларуси кардинально отличается от ложной картины, которую рисует доклад. Страна успешно развивается, несмотря на масштабные западные санкции. В условиях общенационального диалога при поддержке подавляющего большинства граждан реализована конституционная реформа, обновляется политическая система, идет реформирование всех ветвей власти, состоялись выборы в парламент и местные органы власти, активно развивается гражданское общество. В центре государственной политики Беларуси всегда будут укрепление благосостояния народа, защита интересов белорусского государства и прав белорусских граждан, в том числе права на самостоятельное, эволюционное и мирное развитие.
Этот доклад – пример того, как через механизмы Совета по правам человека продвигается интерес ряда западных стран к превращению прав человека в «стратегию» по провоцированию внутренней дестабилизации, поощрению действий против законной власти и их искаженному информационному сопровождению, – заключила Лариса Бельская.