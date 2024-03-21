Лукашенко поздравил президента и народ Намибии с Днём независимости

Беларусь готова оказывать содействие Намибии по многим направлениям. Это подчеркнул Александр Лукашенко в своем поздравительном послании президенту и народу этой африканской страны с Днем независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил, что Намибия в настоящее время является открытой для партнерских инициатив страной, которая уверенно идет по пути экономического роста, а Беларусь может оказать в этом помощь. В частности, в обеспечении продовольственной безопасности, снабжении сельхозтехникой и электротранспортом, реализации проектов в промышленной кооперации. Кроме того, наши специалисты готовы делиться опытом по части подготовки высококвалифицированных кадров в аграрной сфере, здравоохранении, горном деле, информационных технологиях.