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Лукашенко поздравил президента и народ Намибии с Днём независимости

21 марта 2024 07:35
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Беларусь готова оказывать содействие Намибии по многим направлениям. Это подчеркнул Александр Лукашенко в своем поздравительном послании президенту и народу этой африканской страны с Днем независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил президента и народ Намибии с Днём независимости-1

Глава государства отметил, что Намибия в настоящее время является открытой для партнерских инициатив страной, которая уверенно идет по пути экономического роста, а Беларусь может оказать в этом помощь. В частности, в обеспечении продовольственной безопасности, снабжении сельхозтехникой и электротранспортом, реализации проектов в промышленной кооперации. Кроме того, наши специалисты готовы делиться опытом по части подготовки высококвалифицированных кадров в аграрной сфере, здравоохранении, горном деле, информационных технологиях.

# Международная политика # Александр Лукашенко

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