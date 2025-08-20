Лукашенко: Беларусь считает экономическим терроризмом незаконные санкции Запада против Минска и Тегерана

«В нынешней ситуации нужно не идти, а бежать», – это, имея в виду перспективы отношений Минска и Тегерана, заявил Александр Лукашенко на встрече с Масудом Пезешкианом, Президентом Ирана, который находится в Беларуси с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Из-за известных событий на Ближнем Востоке встреча лидеров переносилась. Масуд Пезешкиан не смог приехать на минский саммит ЕАЭС. Но наш Президент тогда смело поддержал Тегеран. О внешнеполитическом друге Александр Лукашенко вспомнил и во время интервью, адресованного политическим элитам мира и США.

О встрече на высшем уровне в Беларуси президенты договорились в Казани. На полях саммита БРИКС. Эта аббревиатура, как ШОС и ЕАЭС, будет звучать часто. Именно эти интеграции являются реальными альтернативами миру моноглобализации. В ООН Минск и Тегеран объединены Движением неприсоединения. Причем Тегеран поддержал Минск получить статус наблюдателя в БРИКС, а Беларусь помогла Ирану войти в зону свободной торговли в ЕАЭС.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Стремимся к построению многополярного мира, где каждая страна самостоятельно определяет свой путь развития без вмешательства извне. Беларусь считает экономическим терроризмом незаконные ограничительные меры, введенные против Минска и Тегерана коллективным Западом. Наши республики успешно противостоят этой агрессивной и лицемерной санкционной войне.

Данную работу подкрепляют активные шаги Беларуси и Ирана в рамках Организации Объединенных Наций, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и иных структур, которые сегодня формируют новую справедливую конструктивную повестку дня международного сотрудничества.

Приветствуем глубокое вовлечение Ирана в торгово-экономические процессы на пространстве Евразийского экономического союза. Я с удовольствием сегодня услышал со стороны иранских коллег, что уже в рамках торгового сотрудничества между Ираном и ЕАЭС обнулены пошлины по 76 товарным позициям.

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