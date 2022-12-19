Лукашенко – Путину: мы ни в коем случае не должны повторить ошибки, допущенные после распада СССР

Внешнеполитический вектор – одна, но далеко не единственная тема сегодняшней встречи. Жизнеспособная экономика позволяет уверено расправить геополитическую осанку и гарантирует внутреннюю стабильность.

Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина – главное политическое событие этого дня, прошедшее по информационным лентам под заголовком «Судьбоносная встреча», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Непростое время требует от нас политической воли и нацеленности на результат по всем темам двусторонней поездки. Это наш ответ. От того, насколько мы будем успешны в этой работе, зависит место, которое наши страны закрепят за собой завтра в новой системе международных координат.

Мы ни в коем случае не должны повторить ошибки, допущенные после распада Советского Союза. Поэтому наш безусловный приоритет – решение чувствительных экономических вопросов, от которых зависит благосостояние населения и в конечном итоге поддержка проводимых нами реформ в общественной и политической сферах.

Благодаря совместным шагам нам в целом удалось преодолеть возможные негативные эффекты санкционного давления. Специалисты Беларуси и России хорошо потрудились над союзными программами, которые мы с Владимиром Владимировичем в свое время утвердили.