Путин: Беларусь является нашим союзником в самом прямом смысле этого слова

Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина – главное политическое событие этого дня, прошедшее по информационным лентам под заголовком «Судьбоносная встреча», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент России отметил: в Минск российская делегация приехала решить все незакрытые вопросы по экономике.

Владимир Путин, Президент России: Уважаемый Александр Григорьевич! Уважаемые коллеги! Спасибо большое за приглашение. Действительно, наша цель – подвести некоторые итоги в самых разных областях. Мы действительно в последнее время много уделяли внимания вопросам безопасности, сотрудничества на международной арене, и в целом мы должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются наши отношения на этом треке. Сегодня, действительно, хотели – и об этом договаривались с Александром Григорьевичем – подвести некоторые итоги работы правительств и различных ведомств, прежде всего в сфере экономики.

Хочу отметить, что и так всем хорошо известно, но все-таки надо подчеркнуть, что Беларусь является нашим не только добрым соседом, с которым мы работаем, учитывая интересы друг друга, на протяжении всех предыдущих десятилетий, но Беларусь является, безусловно, нашим союзником в самом прямом смысле этого слова. Поэтому и все остальные вопросы, в том числе и в экономической сфере, мы старались и решали, именно исходя из этих данных. Что касается экономики, то, как Александр Григорьевич отметил, это наш приоритет.

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