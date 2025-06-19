Лукашенко: Беларусь была и остаётся убеждённым сторонником углубления евразийской интеграции

Более 2 тысяч человек из 29 стран мира, а также главы государств и руководители международных организаций. Минск готовится встречать авторитетных гостей и на следующей неделе станет площадкой для обсуждения будущего Евразийского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А учитывая возрастающий интерес к нашему интеграционному объединению, будущего ЕАЭС, разумеется, с прицелом на его расширение. Итак, высший Евразийский экономический совет и Евразийский экономический форум – вот топовые события следующей недели. И Минск их должен провести на высшем уровне и все подготовить «со знаком качества». Таково требование Президента, которое Александр Лукашенко 19 июня адресовал чиновникам, которые отвечают за эти политические саммиты. Также белорусский лидер напомнил о нашем председательстве в органах ЕАЭС. Промышленная кооперация, транспорт, финансы, торговая экспансия на внешние рынки – по каждому из этих векторов, предложенных Минском в начале года, нужна практическая отдача. О геополитическом сложении и экономическом умножении – репортаж Алены Сыровой.

Подготовка к самому масштабному мероприятию – саммиту ЕАЭС в Минске – уже на финишной прямой. До дня, вернее, дней, X, ровно неделя, и уже чувствуется дух грядущего события. Как год председательства Беларуси в ЕАЭС начался – с конкретики – так он и продолжается. Президент собрал совещание, чтобы обсудить нюансы, прежде всего содержательной части грядущих событий, повестка едва в целый талмуд умещается. Лукашенко потребовал реализовать приоритеты председательства Беларуси в ЕАЭС в полном объеме.

И если Александр Лукашенко в силу своего характера и ответственности вникает во все вопросы, это не значит, что так должны и могут делать все его коллеги, верно? Тем более не раз звучало: саммит – это вершина, на уровень Президентов должны выходить самые проработанные и принципиальные вопросы. В этот раз их 14. Немало. Петкевич: председательство Беларуси в ЕАЭС – это хорошая встряска. Подробнее.

Наши подходы были озвучены в Петербурге зимой, с тех пор ничего не изменилось, кроме, хочется верить, глубины интеграции в ЕАЭС, которая напрямую зависит от количества барьеров и ограничений. Для понимания: ежедневно над вопросами объединения работает 1 070 человек, 7 министров – они прорабатывают договоренности, они пытаются совместить интересы каждого из союзников по самым разным направлениям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще раз отмечу, Беларусь была и остается убежденным сторонником углубления евразийской интеграции и построения эффективно работающего общего экономического пространства на основе доверия и взаимопонимания. Наше совещание сегодня предлагаю начать с организационных вопросов проведения евразийского форума и заседания Высшего совета. А затем обсудим конкретные вопросы повестки дня и примем соответствующее решение. Рыженков рассказал о подготовке к Евразийскому экономическому форуму в Минске. Один из до сих пор не решенных вопросов касается маркировки товаров – на пространстве ЕАЭС Беларусь раньше других к этому процессу приступила еще 20 лет назад. Вопрос не только денег, но и интересов потребителей, то есть граждан. А их благосостояние и его увеличение – одна из целей объединения.