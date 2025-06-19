Рыженков рассказал о подготовке к Евразийскому экономическому форуму в Минске

Беларусь была и остается убежденным сторонником углубления евразийской интеграции и построения эффективно работающего экономического пространства на основе доверия и взаимопонимания. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко. Сегодня, 19 июня, во Дворце Независимости прошло совещание по вопросам подготовки к заседанию Высшего Евразийского экономического совета и Евразийскому экономическому форуму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Подтвердили свое участие более 2000 человек из практически 30 стран мира. В первую очередь представители стран-членов ЕАЭС, а также наших основных партнеров в странах СНГ, Африки, Азии, есть европейские страны. Гостям предоставляется возможность ознакомиться с достижениями Республики Беларусь на открытой выставке белорусской техники, которая рядом. Завершение форума предполагается с пленарной сессией, в которой примет участие глава нашего государства, а также главы тех делегаций, которые приедут из других стран для участия в этой пленарной сессии. На следующий день состоится Высший экономический совет, в котором в узком и широком формате главы государств, принимающих участие, обсудят текущую повестку дня, примут важные решения в отношении перспектив развития союза, а также планируется, что будет подписано два соглашения между ЕАЭС и Монголией, между ЕАЭС и Эмиратами о торгово-экономическом сотрудничестве, которые дадут более широкие возможности для выстраивания торгово-экономических отношений членов ЕАЭС с данными государствами.

Отметим, Беларусь уже трижды становилась страной-председателем в ЕАЭС. В 2015 году в силу вступил договор о Евразийском экономическом союзе между нашей страной, Россией и Казахстаном. Также было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом. В 2020-м лидеры утвердили стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года. Нынешний год для союза – год продолжения интеграционных процессов.