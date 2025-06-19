Максим Рыженков рассказал, лидеры каких государств посетят Минск в рамках мероприятий ЕАЭС

Более 2 тысяч человек из 29 стран мира, а также главы государств и руководители международных организаций. Минск готовится встречать авторитетных гостей и на следующей неделе станет площадкой для обсуждения будущего Евразийского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А учитывая возрастающий интерес к нашему интеграционному объединению, будущего ЕАЭС, разумеется, с прицелом на его расширение. Итак, высший Евразийский экономический совет и Евразийский экономический форум – вот топовые события следующей недели.

А вот о чем беспокоиться можно в меньшей мере, так это о гостеприимстве. Белорусы хлебосольны и сумеют организовать комфорт всех участников событий евразийского масштаба. К нам едут более 2 000 гостей из 29 стран. На уровне лидеров будут представлены страны-наблюдатели – Узбекистан, Куба. И все страны ЕАЭС за исключением Армении. Все мы помним зимнюю публичную пикировку Никола Пашиняна с нашим Президентом. Разговор о телевизорах и не только.

Так вот, даже его запрос будет удовлетворен. Правда, дух ЕАЭС и возможность переговорить с коллегами лично и не только в рамках официальных мероприятий для галочки Пашиняну никто не организует. А пообщаться на минской площадке будет с кем. Лидеры сразу нескольких государств не Евразийского союза запланировали свои визиты в Беларусь на следующей неделе. Министр иностранных дел поделился подробностями.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Развитие региона, развитие торгово-экономических, финансовых вопросов в регионе ЕАЭС и в целом в глобальном разрезе, представят свое видение текущей ситуации в мире. На следующий день состоится Высший экономический совет, в котором в узком и широком формате главы государств, принимающие участие, обсудят текущую повестку дня, примут важные решения в отношении перспектив развития союза. Кроме того, в рамках всех этих мероприятий также состоится официальный визит Президента Кубы в Республику Беларусь, и пока еще, мы надеемся, официальный визит Президента Ирана. Хотя мы понимаем ситуацию, которая происходит в регионе, конечно, желаем со своей стороны быстрейшего урегулирования, наступления мира на этой земле, но пока в планах у нас визит этой делегации есть. Кроме того, здесь будет работать делегация под руководством лидера Мьянмы, премьер-министра господина Хлайна, который тоже будет принимать участие в форуме. И будет рабочий визит с посещением соответствующих организаций, предприятий Республики Беларусь. Также мы надеемся, что делегации Монголии, Эмиратов и Никарагуа будут тоже достаточно активны в решении своих вопросов – тоже такие двусторонние рабочие визиты.

Таким образом, по итогам двухдневной работы ожидается подписание ряда документов. Включая два соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Монголией, ЕАЭС и Арабскими Эмиратами. Наш союз выйдет на новый уровень сотрудничества, но прежде с присущей Беларуси щепетильностью качественно подведут итоги не только прошедших месяцев, но и пятилетки.

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