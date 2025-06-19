Лукашенко потребовал реализовать приоритеты председательства Беларуси в ЕАЭС в полном объёме

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В союзе есть что обсуждать, но заседания ради заседаний никому не нужны. Повестка Высшего совета должна быть насыщенной и предметной, соответствующей нашим национальным интересам. Евразийская экономическая комиссия внесла аж 700 листов (четыре килограмма – почти полпуда материалов), при этом чуть ли не все они предлагают принять без обсуждения. Ну, если они так готовы, согласованы, соответствуют нашим интересам, как и другим государствам, ради Бога, если там все так хорошо. Если это пустая порода, без грамма добавленной стоимости для союза, значит, такие вопросы в повестку дня внесены не должны быть. Приоритеты нашего председательства в текущем году были изложены в моем обращении к главам государств – членов ЕАЭС. Они должны быть реализованы. Промышленная кооперация, транспортная политика, финансовый рынок, международное позиционирование и торговая экспансия на внешние рынки, формирование социальной составляющей интеграции. По каждому направлению нужна практическая отдача от принимаемых решений и тех документов, которые мы в итоге подпишем.