Венгерский аналитик: многие европейские лидеры поддерживают позицию Орбана

Насколько сегодня устойчив режим Зеленского и почему Европа так упорно не желает мира через компромисс? Самые заметные политические события мира обсудят эксперты в ток-шоу « САСС уполномочен заявить ».

Ференс Элмеси, политический аналитик, шеф-редактор издания «Вышеград пост»:

Я работаю с большим количеством людей на европейском уровне, также работаю с людьми из Европарламента, с другими коллегами, которые активно работают в этой сфере. Конечно, многие люди поддерживают, хотя и не открыто, позицию Орбана. На самом деле они очень рады, что он делает «грязную» работу, что он тот человек, кто открыто поддерживает некоторую позицию в отношении Украины.

Фицо вернулся к власти, он также придерживается аналогичной линии. Венгрия и Словакия – маленькие страны, даже по сравнению с другими странами ЕС у них не очень большой вес. Еврокомиссия и Урсула фон дер Ляйен активно пытаются двигаться в сторону еврофедерализма. Они пытаются «задавить» голос маленьких государств. Они больше не хотят единогласного принятия решений. Это очень большая перемена в ЕС. Вот почему Орбану довольно тяжело. Страны в ЕС неравноправны. Венгрия не равна Германии. У нас ограниченный суверенитет, мы не полностью независимы. А так как мы связаны с другими странами, мы не полностью свободны в своей политике, особенно на экономическом уровне.