Лукашенко 1 сентября посетил новый корпус ФМО БГУ

Новости Беларуси. У будущих дипломатов - новоселье. Новое здание факультета международных отношений БГУ 1 сентября принимает студентов. Сюда на праздник знаний приехал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер поинтересовался, как выполняют его поручения по развитию главного ВУЗа страны, осмотрел новостройку и увидел, как готовят будущих дипломатов. Президент пообщался с профессорами и студентами. Выступая на празднике, посвященному Дню знаний в Белорусском государственном университете, глава государства особенно подчеркнул важность подготовки специалистов по внешней политике.

Буквально через месяц факультету международных отношений БГУ исполнится 17 лет. Это, по сути, возраст первокурсника. Несмотря на юные годы — здесь по праву есть чем гордиться. Бывшие студенты трудятся во многих ведомствах в нашей стране и представляют интересы Беларуси за рубежом. Да и каждый третий сотрудник МИД — их выпускник.

Самый высокий балл при поступлении и весьма требовательные преподаватели. Обучать дипломатов — дело ответственное. И далеко не каждая страна на постсоветском пространстве берётся за подготовку специалистов в сфере внешней политики. Учиться здесь и сложно, и престижно. Факультет международных отношений БГУ - это научно-образовательный бренд Беларуси.

Виктор ШАДУРСКИЙ, профессор, декан факультета международных отношений БГУ:

Нам нужно повышать научно-аналитическую работу. Чтобы мы больше делали прогнозов по развитию и продвижению наших интересов в разных уголках мира. И причем, не просто описывали события, а могли делать прогнозы. И у нас такие возможности есть.

Плюс ко всему, корпус у нас оснащенный, современный. Мы можем здесь проводить и серьезные международные мероприятия, которые будут продвигать и повышать имидж страны.

О важности государственных интересов президент общался с теми, кто в будущем планирует работать на таможне. Их также готовят здесь - на факультете международных отношений. Занятия по профориентации проводят сотрудники Таможенного комитета. Такая живая связь с потенциальными заказчиками будущих специалистов работает на качество.

15 различных языков и навыки синхронного перевода в одном кабинете осваивают студенты из Беларуси, Туркменистана и Китая. К слову, на факультете получают образование 400 иностранцев. Такое умение пригодится для участия в международных саммитах. Александр Лукашенко с особым вниманием относится к талантливым и амбициозным. Ведь специалисты, которые знают несколько языков, международное право, структуру и специфику зарубежных рынков на вес золота и в экономике.

Президент сделал запись в книге почетных гостей и отправился по внутреннему дворику Студенческого городка на празднование Дня знаний. Глава государства отметил важность подготовки специалистов по внешней политике.

Александр Лукашенко:

Конечно же, долгожданным и весомым подарком стало новое здание факультета международных отношений Белорусского государственного университета, в стенах которого мы только что побывали. Его открытие – знаковое событие не только в масштабах БГУ, но и всей страны. Ведь собственная независимая внешняя политика – основа суверенитета. По сути, это возможность самим определять свою судьбу, самостоятельно выстраивать отношения с ближайшими и дальними друзьями во имя интересов белорусского народа. Это и есть, кстати, независимость. К ней столетиями шли наши предки. И ее посчастливилось претворить в жизнь именно нашему с вами поколению. Лишь немногим людям выпадает великая честь представлять всю нацию и всю страну. В их числе – крупные ученые, изобретатели, спортсмены-олимпийцы. Такая же миссия возложена и на дипломатов.

Белгосуниверситет - не просто вуз, это крупный учебно-научно-производственный комплекс. В его составе 16 факультетов, десяток образовательных институтов, лицей и колледж. Здесь активно занимаются наукой и готовят студентов по 60 специальностям. Сегодня тех, кто успешно выдержал экзамены и поступил в БГУ посвятили в первокурсники.

Юные ученые вручили Александру Лукашенко макет наноспутника. Автор проекта пятикурсник Евгений Анискевич - лауреат специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи.

К слову, нынешний учебный год для Беларуси богат на «интеллектуальные» новинки. Полки библиотек пополнились миллионами учебников, а в классы и аудитории пришли тысячи молодых педагогов. Да и кроме вузовской новостройки в стране добавились новые школы и студенческие общежития.