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Минские депутаты и мэрия предложили 8 человек в Совет Республики

30 августа 2012 17:31
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Новости Беларуси. 30 августа Президиум Минского городского Совета депутатов и Мингорисполкома выдвинул восемь кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания Беларуси. Для защиты интересов города в верхней палате парламента предложены кандидатуры, внесшие личный вклад в экономическое, социальное и культурное развитие Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Членов Совета Республики избирают путем тайного голосования на заседаниях депутатов местных Советов. Выдвижение кандидатов началось 2 августа и в соответствии с планом должно завершиться 31 вгуста.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:
Избирательная кампания по выборам в парламент включает в себя формирование двух палат. Не только Палаты представителей Национального собрания РБ, выборы в которые уже достаточно активно идут.  Но это еще и выборы членов Совета Республики, которые избираются по  8 человек от каждой территории. Мы должны провести процедуру выдвижения членов Совета Республики. И после этого должны пройти выборы  представителей от города Минска.
 

# Государственная политика # Игорь Карпенко # Выборы-2019

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