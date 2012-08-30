Минские депутаты и мэрия предложили 8 человек в Совет Республики

Новости Беларуси. 30 августа Президиум Минского городского Совета депутатов и Мингорисполкома выдвинул восемь кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания Беларуси. Для защиты интересов города в верхней палате парламента предложены кандидатуры, внесшие личный вклад в экономическое, социальное и культурное развитие Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Членов Совета Республики избирают путем тайного голосования на заседаниях депутатов местных Советов. Выдвижение кандидатов началось 2 августа и в соответствии с планом должно завершиться 31 вгуста.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

Избирательная кампания по выборам в парламент включает в себя формирование двух палат. Не только Палаты представителей Национального собрания РБ, выборы в которые уже достаточно активно идут. Но это еще и выборы членов Совета Республики, которые избираются по 8 человек от каждой территории. Мы должны провести процедуру выдвижения членов Совета Республики. И после этого должны пройти выборы представителей от города Минска.

