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Парламентские выборы в Беларуси. 31 августа завершается выдвижение кандидатов в члены Совета Республики

31 августа 2012 10:40
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Новости Беларуси. В Беларуси 31 августа завершается выдвижение кандидатов в члены Совета Республики. Проведение этого этапа избирательной кампании является задачей районных и городских Советов депутатов.

Членов верхней палаты парламента избирают тайным голосованием на заседаниях депутатов местных Советов.

В Беларуси выборы в Совет Республики должны пройти с 6 по 25 сентября включительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
После проверки правильности процедуры, всех представленных документов мы должны принять решение о регистрации или об отказе в регистрации представленных кандидатур.
До 5 сентября Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать кандидатов в члены Совета Республики, а потом в областях, в Минске пройдут собрания депутатов Советов базового уровня. На своих собраниях они изберут от каждой области и Минска по 8 членов Совета Республики. Еще 8 сенаторов назначит президент своим указом.

# Выборы-2019 # Николай Лозовик # ЦИК Беларуси

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