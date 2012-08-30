Лукашенко - мэру Минска о работе с инвесторами: Очень много жалоб, что долго и с преступлениями

Новости Беларуси. 20 миллиардов долларов инвестиций намерено привлечь в страну правительство в следующем году. Для инвесторов надо создавать максимально привлекательные условия и исключить все бюрократические препоны. Об этом сегодня шла речь на встрече президента с председателем Мингорисполкома Николаем Ладутько. Глава государства указал на слабые моменты в работе с инвесторами и потребовал исправить ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

Прежде всего – инвестиционная деятельность. Инвесторы идут сюда. Понятно, в торговлю, услуги, ещё куда-то. Но очень много жалоб, что долго и так далее. Ну а то, что долго, и не совсем долго, а с преступлениями, так в этом мы убедились. Хотя бы на примере первого заместителя Мингорисполкома. Тут же не скажешь, что это накат. Взятки ж брал. При том, то, что показали по телевизору, это не первый случай. Я вынужден был согласиться на проведение против него оперативно-следственных действий, когда мне доложили, что он напропалую этим занимается. Хорошо, что вовремя его прихватили. Ну как какие инвесторы будут к нам идти и радоваться тому, что пришли. Это не дело.

Николай Ладутько, председателем Мингорисполкома:

Все ваши поручения на постоянном контроле. За этот год мы делали не все, что должны были сделать, но мы принципиально продвинулись, и чтобы инвесторы, которые приходят в Минск, чувствовали себя комфортно и не испытывали давление со стороны, так сказать, таких неудачных руководителей, проведен целый ряд мероприятий, которые позволят исключить подобные проявления в городе Минске.

Николай Ладутько доложил главе государства о ходе строительных работ в Минске. В частности, арендного жилья. Оно, как показала практика, пользуется спросом. Это хорошая альтернатива для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. С ноября прошлого года начались работы по созданию фонда арендных квартир в столице. Количество таких домов в ближайшие годы увеличится.