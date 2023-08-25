Лукашенко об итогах саммита БРИКС: сильный шаг к многополярному миру

Сильный шаг к многополярному миру. Так Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 25 августа, ответил на просьбу журналистов озвучить свое мнение по итогам саммита БРИКС, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Представители СМИ поинтересовались, не завершилась ли западная гегемония на фоне расширения БРИКС и планами по дальнейшему укреплению объединения. По словам Президента, западная гегемония пока не заканчивается, но шаг сильный и напряглись там не только средства массовой информации, но и политики высокого уровня.

«Есть о чем думать и о чем задуматься. Это очень сильный шаг к многополярному миру. А дальше, глядишь, и какие-то расчетные единицы, валюта появится. Они же этого боятся больше всего, особенно американцы, которые верховодят. Они понимают, что завтра доллар отберут у них, появится новая валюта», – убежден Лукашенко.