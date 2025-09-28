Прямой эфир

Дуров заявил, что отказался цензурировать Telegram накануне выборов в Молдове

28 сентября 2025 15:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Дуров заявил, что отказался цензурировать Telegram накануне выборов в Молдове-0

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что он отказался удовлетворить просьбу французских спецслужб о цензурировании каналов мессенджера накануне молдавских выборов. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы отказались выполнить этот запрос», – заявил предприниматель.

По его заявлению, платформа не удаляет содержимое по политическим причинам и сохраняет приверженность свободе слова. Он также отметил, что продолжит раскрывать попытки давления на Telegram.

Читайте также:

Дуров отказался блокировать Telegram-каналы перед выборами в Молдове

Фото: pixabay

# Международная политика # Павел Дуров

Другие новости рубрики

Все новости
Дуров отказался блокировать Telegram-каналы перед выборами в Молдове
28 сентября 2025 15:45

Дуров отказался блокировать Telegram-каналы перед выборами в Молдове

На Солнце произошла мощная вспышка – чего ждать на Земле
28 сентября 2025 15:39

На Солнце произошла мощная вспышка – чего ждать на Земле

Украина хочет заключить с США «мегасделку» по вооружению на $90 млрд – Politico
28 сентября 2025 15:35

Украина хочет заключить с США «мегасделку» по вооружению на $90 млрд – Politico