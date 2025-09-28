Дуров заявил, что отказался цензурировать Telegram накануне выборов в Молдове

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что он отказался удовлетворить просьбу французских спецслужб о цензурировании каналов мессенджера накануне молдавских выборов. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы отказались выполнить этот запрос», – заявил предприниматель.

По его заявлению, платформа не удаляет содержимое по политическим причинам и сохраняет приверженность свободе слова. Он также отметил, что продолжит раскрывать попытки давления на Telegram.

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