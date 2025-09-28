Дуров: спецслужбы Франции просили помочь с цензурой молдавских Telegram-каналов

По словам основателя Telegram Павла Дурова, примерно год назад, будучи в Париже, он через посредника получил просьбу от французских спецслужб оказать содействие молдавским властям в том, чтобы ограничить доступ к ряду Telegram-каналов перед проведением выборов. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что речь идет о политической цензуре, и сообщил об этом в своем канале.

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