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Лидия Ермошина о предварительных итогах выборов: «Разместим на сайте тот процент, который проголосовали за и против каждого»

18 ноября 2019 06:37
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Новости Беларуси. Парламентские выборы в Беларуси состоялись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каким же будет новый парламент – седьмого созыва? Выбор сделан.

Политическая кампания подходит к финалу. Явка избирателей на выборах депутатов Палаты представителей составила 77,22 %. Предварительные итоги голосования стали известны накануне ночью на конференции во Дворце Республики. Цифры озвучила председатель Центризбиркома – Лидия Ермошина.

Лидия Ермошина: явка на этих выборах составила 77,22%

Лидия Ермошина о предварительных итогах выборов: «Разместим на сайте тот процент, который проголосовали за и против каждого»-1

Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:
У нас уже есть данные почти по всем округам. О персоналиях, которые избраны, нет данных, только фамилии. По Минской области нет целиком еще, и один округ по Гродненской области. Все остальные регионы целиком назвали фамилии избранных кандидатов в депутаты.

Будут постепенно идти от регионов подробные сведения. Мы тогда сообщим, разместим на сайте тот процент, который проголосовали за и против каждого.

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Лидия Ермошина о предварительных итогах выборов: «Разместим на сайте тот процент, который проголосовали за и против каждого»-4

Отметим, выборы состоялись по всем округам. А это значит, что законотворческую работу в скором времени начнут 110 избранных депутатов Палаты представителей.

Больше всего избирателей сделало выбор в Могилевской области – свыше 82 %, на втором месте – Витебская и замыкает тройку лидеров Гомельская область.

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Отличалась эта парламентская кампания особой активностью. Не обошлось без резонансных случаев, когда главы участковых комиссий жаловались на давление со стороны наблюдателей либо так называемых независимых СМИ. Был инцидент и в одном из белорусских лицеев, где гражданину запретили проходить голосовать с детской коляской. Но инцидент уладили: перед мужчиной извинились.

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Лидия Ермошина о предварительных итогах выборов: «Разместим на сайте тот процент, который проголосовали за и против каждого»-7

Еще один курьезный случай – жалоба от наблюдателя, которому не понравилось слишком большое количество избирателей, заслоняющих урну и мешающих следить за процессом.

Больше новостей по выборам в парламент Беларуси читайте здесь.

# Выборы-2019 # Лидия Ермошина # Фотофакт

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