Лидия Ермошина о предварительных итогах выборов: «Разместим на сайте тот процент, который проголосовали за и против каждого»

Новости Беларуси. Парламентские выборы в Беларуси состоялись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каким же будет новый парламент – седьмого созыва? Выбор сделан. Политическая кампания подходит к финалу. Явка избирателей на выборах депутатов Палаты представителей составила 77,22 %. Предварительные итоги голосования стали известны накануне ночью на конференции во Дворце Республики. Цифры озвучила председатель Центризбиркома – Лидия Ермошина. Лидия Ермошина: явка на этих выборах составила 77,22%

Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:

У нас уже есть данные почти по всем округам. О персоналиях, которые избраны, нет данных, только фамилии. По Минской области нет целиком еще, и один округ по Гродненской области. Все остальные регионы целиком назвали фамилии избранных кандидатов в депутаты. Будут постепенно идти от регионов подробные сведения. Мы тогда сообщим, разместим на сайте тот процент, который проголосовали за и против каждого. Василевич, Марзалюк, Савиных, Ананич. Глава ЦИК назвала известных людей, которые будут работать в новом составе парламента

Отметим, выборы состоялись по всем округам. А это значит, что законотворческую работу в скором времени начнут 110 избранных депутатов Палаты представителей. Больше всего избирателей сделало выбор в Могилевской области – свыше 82 %, на втором месте – Витебская и замыкает тройку лидеров Гомельская область. Пётр Петровский рассказал о ходе парламентский кампании, вбросах и идеальном депутате. Интервью СТВ Отличалась эта парламентская кампания особой активностью. Не обошлось без резонансных случаев, когда главы участковых комиссий жаловались на давление со стороны наблюдателей либо так называемых независимых СМИ. Был инцидент и в одном из белорусских лицеев, где гражданину запретили проходить голосовать с детской коляской. Но инцидент уладили: перед мужчиной извинились. Алексей Дермант: некое оживление политических партий есть. Но пройдёт ли это дальше – это вопрос