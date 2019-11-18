Президент Беларуси назвал условия, при которых совершит визит в Латвию

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, я свяжу этот визит с Австрией и другими, ведь приглашений было много, в Брюссель и так далее. Моя принципиальная позиция, я это латышам уже говорил – и политикам, и посол это знает: как только мы будем готовы к этому визиту в плане того, что вот план визита, вот вопросы, которые надо обсуждать, их достаточно, но самое главное – проекты решений этих вопросов. Если наберется группа вопросов, они есть, и будут проекты решений этих вопросов для того, чтобы мы могли на переговорах принять решение, я сразу же поеду в Латвию.

И не сочиняйте здесь ничего. Я вот читаю, особенно так называемую оппозиционную прессу, разные размышления блогеров и прочих: вот, Лукашенко выбрал Австрию поэтому и по такой причине. Причина одна: мы готовы были вести переговоры в Австрии. И Австрия была готова к этим переговорам. И готовность эта была самая высокая, поэтому я поехал в Австрию. Только это, никаких туристических поездок. Ну и потом: если поехал, польза какая-то должна быть для страны.