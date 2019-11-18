Александр Лукашенко о затратах на содержание совместных с Россией объектов: если надо – посчитаем, это стоит недешёво

Новости Беларуси. После того, как Александр Лукашенко сделал свой выбор на парламентских выборах-2019, он по традиции пообщался с журналистами – как белорусскими, так и зарубежными, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вы недавно сказали, что вы поручите правительству подсчитать все-таки затраты Беларуси на содержание совместных объектов. Насколько велик счет, есть ли у вас уже цифра? Насколько соизмеримы взаимозачеты? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Да, мы когда-то считали. Я не стану вам эти называть цифры, чтобы потом меня там, в России (ну, не вы, так кто-то другой)… Они всегда выбирают какое-то слово и начинают бомбить так, как им хочется, хотя я не имел ввиду даже этого. Когда я заслушивал отчет пограничного ведомства, и границы определялись как быть, в центре внимания был договор. Я, наоборот, предложил: давайте усилим этот договор, чтобы показать, что мы действительно строим какое-то Союзное государство, что это серьезный проект. Нет, сказали, что Лукашенко хочет больших денег за границу. Не надо больше, пока половину пусть отдадут того, что мы тратим.

Но я же сказал, это не только граница. Граница – это же и таможня, и ветеринария, и фитосанитарные, пограничники. А что касается оборонной составляющей, так самые большие траты – так это общая система на сегодняшний день противовоздушной обороны. Я часто говорю: от Черного моря до Балтики мы видим все, и у России на этом направлении ничего нет. Чтобы воссоздать это, к примеру – если они захотят это создать под Смоленском – от Черного моря до Балтики, представьте, сколько это надо денег. Чтобы каждый день видеть, слышать, что происходит не в Беларуси даже, а через Беларусь, там, в странах НАТО. Представьте, какие это затраты. Когда-то они меня просили, чтобы система ПВО белорусская работала на Россию и была совместной. Я на это пошел. Мы у них денег не просили. Но слушайте, когда они начали считать деньги и нам выставлять счета на природный газ, на прочее сырье и «налоговый маневр» провели и говорят, что мы нахлебники – хорошо. Хорошо, давайте будем считать, платить друг другу. Если они хотят. Я считаю, это не наш путь. Мы родные, мы близкие, белорусы и россияне, нам нечего делить. Мы хорошо относимся к россиянам. Ни один не то что русский человек, ни один россиянин не скажет, что его обидели в Беларуси. Да и белорусы не жалуются на россиян. Общество нормально воспринимает наше их, их общество – нас, зачем мы это творим? Не мы в этом инициаторы, поэтому я не называю цифры, хотя лет 5-7 тому назад мы эти цифры положили на стол россиянам. И знаете, приходится так на так, никто никому не должен.