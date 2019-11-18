Александр Лукашенко о затратах на содержание совместных с Россией объектов: если надо – посчитаем, это стоит недешёво

Новости Беларуси. После того, как Александр Лукашенко сделал свой выбор на парламентских выборах-2019, он по традиции пообщался с журналистами – как белорусскими, так и зарубежными, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. После того, как Александр Лукашенко сделал свой выбор на парламентских выборах-2019, он по традиции пообщался с журналистами – как белорусскими, так и зарубежными, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вы недавно сказали, что вы поручите правительству подсчитать все-таки затраты Беларуси на содержание совместных объектов. Насколько велик счет, есть ли у вас уже цифра? Насколько соизмеримы взаимозачеты?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да, мы когда-то считали. Я не стану вам эти называть цифры, чтобы потом меня там, в России (ну, не вы, так кто-то другой)… Они всегда выбирают какое-то слово и начинают бомбить так, как им хочется, хотя я не имел ввиду даже этого.
Когда я заслушивал отчет пограничного ведомства, и границы определялись как быть, в центре внимания был договор. Я, наоборот, предложил: давайте усилим этот договор, чтобы показать, что мы действительно строим какое-то Союзное государство, что это серьезный проект. Нет, сказали, что Лукашенко хочет больших денег за границу. Не надо больше, пока половину пусть отдадут того, что мы тратим.
Но я же сказал, это не только граница. Граница – это же и таможня, и ветеринария, и фитосанитарные, пограничники. А что касается оборонной составляющей, так самые большие траты – так это общая система на сегодняшний день противовоздушной обороны. Я часто говорю: от Черного моря до Балтики мы видим все, и у России на этом направлении ничего нет. Чтобы воссоздать это, к примеру – если они захотят это создать под Смоленском – от Черного моря до Балтики, представьте, сколько это надо денег. Чтобы каждый день видеть, слышать, что происходит не в Беларуси даже, а через Беларусь, там, в странах НАТО. Представьте, какие это затраты.
Когда-то они меня просили, чтобы система ПВО белорусская работала на Россию и была совместной. Я на это пошел. Мы у них денег не просили. Но слушайте, когда они начали считать деньги и нам выставлять счета на природный газ, на прочее сырье и «налоговый маневр» провели и говорят, что мы нахлебники – хорошо. Хорошо, давайте будем считать, платить друг другу. Если они хотят.
Я считаю, это не наш путь. Мы родные, мы близкие, белорусы и россияне, нам нечего делить. Мы хорошо относимся к россиянам. Ни один не то что русский человек, ни один россиянин не скажет, что его обидели в Беларуси. Да и белорусы не жалуются на россиян. Общество нормально воспринимает наше их, их общество – нас, зачем мы это творим? Не мы в этом инициаторы, поэтому я не называю цифры, хотя лет 5-7 тому назад мы эти цифры положили на стол россиянам. И знаете, приходится так на так, никто никому не должен.
А сейчас ситуация же еще больше обострилась. Вы же видите, что происходит: НАТО и другие войска, оборона сегодня, средние и малые ракеты и так далее. Я недавно властям России это все изложил в узком кругу и сказал: «Ну ладно, мы подождем. Может быть, и мы когда-нибудь вам пригодимся».
Поэтому дело не в цифрах. Я не бухгалтер и не собираюсь это считать, но если надо – посчитаем, это стоит недешево. И это не дело: меня начали упрекать, что Лукашенко хочет бесплатно эти Су-30 (истребители мы закупили) получить. Слушайте, я ничего бесплатно не хочу. Я хочу, чтобы это была приемлемая цена. А если вы нашим военным, которые будут защищать и Россию, поставите вооружение бесплатно, в аренду – думаю, в России люди это поймут.
Общение Президента Беларуси с журналистами 17 ноября. Все темы в одном материале