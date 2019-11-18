«Конец августа – крайний срок». Александр Лукашенко о президентских выборах

Новости Беларуси. После того, как Александр Лукашенко сделал свой выбор на парламентских выборах-2019, он по традиции пообщался с журналистами – как белорусскими, так и зарубежными, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. После того, как Александр Лукашенко сделал свой выбор на парламентских выборах-2019, он по традиции пообщался с журналистами – как белорусскими, так и зарубежными, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вы определились уже, когда будут президентские выборы – весной, в августе – по срокам?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Конец августа – крайний срок.
Но летом же плохо проводить кампанию, все в отпусках.
Александр Лукашенко:
Так что, зимой проведем? Подождите, давайте очухаемся от этих выборов. Все в отпусках… Тот, кто хочет проголосовать, тот приедет и проголосует или отпуск позже проведет, я думаю. Мне кажется, летом эти выборы пройдут, никуда не денешься.
Зимой – ну, глупо будет, если мы после этих выборов сразу назначим очередные выборы. И оппозиция нас начнет долбать. Обычно же после выборов идет спад, это всегда так. И оппозиция будет не готова к этим выборам. Скажут, Лукашенко нас, так сказать, вывел из строя и проводит эти выборы для себя. Поэтому спад этот надо преодолеть, может, к апрелю. Дальше пойдет подъем у оппозиции (но только не весеннее обострение, вы знаете, что это тоже опасно). Вот после весеннего обострения проведем мы, у нас великая дата: 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. У нас День Независимости 3 июля – это будет масштабное мероприятие, надо провести. Наверное, ряд еще.
Надо посеять все, чтобы было покушать. Если нового Президента изберете, чтобы не было как мне: на три дня муки оставалось в Минске, нечем было минчан кормить. В стране не было муки, хлеба не было – чтобы так не было. Вот это мы сделаем по-хозяйски, а потом, в период до уборки…
Я вот так думаю. Честно, я еще этим не занимался вопросом, я думал про эти выборы. Вот так вот в каком-то промежутке обозначим. Я пока так думаю, а то будете меня потом упрекать, что пообещал. Я просто рассуждаю.
Общение Президента Беларуси с журналистами 17 ноября. Все темы в одном материале