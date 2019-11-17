Пётр Петровский рассказал о ходе парламентский кампании, вбросах и идеальном депутате. Интервью СТВ

Новости Беларуси. В выездной студии Новости «24 часа» политолог Петр Петровский. На мой взгляд, выборы состоялись Игорь Позняк, СТВ:

Возможно, пока мы беседуем, выборы состоялись еще в каком-то регионе. Имеем право уже говорить о предварительных итогах? Петр Петровский, политолог:

Я думаю, что на 75-80 % будет у нас явка. Это хороший результат, в принципе. В Германии такая же явка, в сильных демократических странах такая же явка. Поэтому, на мой взгляд, выборы состоялись. Только сейчас многие кандидаты поняли, что по партийным спискам легче выдвинуться Игорь Позняк:

Что можете сказать о ходе самой кампании?

Петр Петровский:

У нас в этом году очень сильное было выдвижение по политическим партиям, и мы видим, сколько партийных кандидатов. Игорь Позняк:

Я бы сказал, что партийная активность – это своеобразная фишка этих выборов. Петр Петровский:

Да, потому что только сейчас многие кандидаты поняли, что по партийным спискам легче выдвинуться, чем собирать подписи, всякими тяжелыми процедурами заниматься. Это первое. Второе, что я тоже отмечаю – большая медийность самих кандидатов. Мы имеем дело уже не просто с листовками – кандидатом и в СМИ, и в интернете. Большая активность. Если мы говорим про досрочное голосование, мне кажется, в этом году из-за того, что у нас большая рабочая неделя, люди захотели более активно поучаствовать в досрочном голосовании и отдохнуть в основной день. Мы видим 36 % фактически досрочного голосования. Игорь Позняк:

Так уж получилось, что на этой неделе единственный выходной сегодня. Возможно, это стало причиной. Петр Петровский:

Я про это как раз и говорю. Рабочая неделя длинная, а воскресенье – оно одно, и хочется отдохнуть.

Я бы это охарактеризовал как попытку влезть в последний какой-то вагон этих аутсайдеров избирательной кампании Игорь Позняк:

Какие-никакие имели место провокации, даже угрозы в адрес представителей избирательной комиссии. Президент сегодня, голосуя на участке № 1, обратил внимание на эти факты и озвучил свою позицию. Александр Лукашенко о провокациях на выборах: «Отвернём голову и повыворачиваем руки тому, кто будет себя подобным образом вести» Президент Беларуси: «Чтобы вам не пришлось учиться нашей демократии, чтобы спасти Евросоюз» Как вы это прокомментируете? Петр Петровский:

Знаете, было достаточно много кандидатов (вернее, претендентов), которые не смогли собрать подписи. И они не знают, как привлечь к себе внимание. Решились зарегистрироваться многие наблюдателями и проводят такие информационные вбросы, провокации. Занимаются несвойственной наблюдателям деятельностью. Вместо того, чтобы мониторить сам избирательный процесс, они проводят реальные провокации. И причем проводят давление в отношении участников избирательной комиссии, участников избирательного процесса. Поэтому я бы это охарактеризовал как попытку влезть в последний какой-то вагон этих аутсайдеров избирательной кампании.

Не буду удивлен, если окажется, что этими наблюдателями были претенденты, которые не смогли стать кандидатами Игорь Позняк:

В Бобруйске лишили аккредитации три с половиной десятка наблюдателей от ОГП за ситуацию с подписями. Вадим Ипатов о лишении аккредитации 35 наблюдателей от ОГП в Бобруйске: «Стояли подписи других людей» Петр Петровский:

Это не удивительно, потому что очень большое количество подобных же претендентов не смогло просто зарегистрироваться сбором подписей из-за обыкновенной, простой юридической неграмотности. И здесь мы видим то же самое. Я не буду удивлен, если окажется, что этими наблюдателями были эти самые претенденты, которые не смогли стать кандидатами. Демократия у нас становится все более и более зрелой Игорь Позняк:

Если в целом оценивать кампанию, на мой взгляд, учитывая предыдущий опыт, она проходит достаточно стабильно, спокойно, что можно отнести к белорусской такой особенности. Вы-то знаете, с чем сравнивать, по другим евразийским странам. Как наша парламентская кампания выглядит в контексте соседей, евразийском?

Петр Петровский:

Я не буду сравнивать с Украиной, потому что эффективность шумной кампании в Украине мы можем сравнивать с ее нулевым статусом. Потому что такие депутаты, думаю, белорусам не нужны. А вот конкретно глубокие дискуссии, которые мы видим, дебаты, открытость кандидатов… В этом году у нас где-то на полсотни больше кандидатов самих. А если мы сравним их качество, то есть участие в дебатах, тоже мы видим очень большое участие этих кандидатов, активность, открытость к дискуссиям. С моей точки зрения, это говорит о том, что у нас растет в итоге и парламентская образованность, и востребованность политических дискуссий. Демократия у нас становится все более и более зрелой. За каждым депутатом должна быть команда Игорь Позняк:

А какие депутаты нам нужны? Центризбирком нарисовал на днях свой такой усредненный образ: 40-летний мужчина, горожанин, партийный. А какие штрихи к этому портрету вы бы добавили? Петр Петровский:

Я бы еще добавил к этому портрету одну главную черту: кандидат должен иметь команду. Потому что парламент – это фабрика мысли, фабрика, создающая законы. Если у депутата нет команды, кто будет работать в округе, когда депутат занят? Кто будет ему помогать разрабатывать законопроекты? То есть за каждым депутатом должна быть команда. Команда, состоящая, возможно, из тех людей, которые потом этого кандидата заменят на определенном этапе.

Наши граждане ждут открытости парламента и ждут депутатов в их округах Игорь Позняк:

Выражение «мозговой штурм» из этой серии? Петр Петровский:

Да, потому что это фабрика мысли, для нее характерен мозговой штурм. Я надеюсь, что следующий парламент будет еще более дискуссионным, еще более эффективным и более открытым. Наши граждане ждут открытости парламента и ждут депутатов в их округах. Хотят разговаривать со своими депутатами и знать их в лицо. Хороший парламент – это качественная фокус-группа наиболее активных и подготовленных граждан Игорь Позняк:

Многие ждут определенного омоложения парламента. Что об этом скажете? Петр Петровский:

Это очень хорошо. Хороший парламент – это тот парламент, где имеются все слои общества: от самых молодых до пенсионеров. Это все социальные слои, интересы которых должны быть представлены. Игорь Позняк:

Общество в миниатюре. Петр Петровский:

Да. Это должна быть качественная фокус-группа наиболее активных и подготовленных граждан.