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В Эстонии проходят выборы в парламент

03 марта 2019 12:00
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Новости Беларуси. Гражданам республики предстоит избрать 101 депутата из более чем тысячи претендентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В парламентской гонке участвуют 10 политических партий, а также 15 независимых кандидатов.

В Эстонии проходят выборы в парламент-1

Фаворитом является возглавляющая правящую коалицию Центристская партия, а основную конкуренцию ей может составить самая крупная в Эстонии оппозиционная праволиберальная партия реформ, которая представляет интересы крупного бизнеса.

В Эстонии проходят выборы в парламент-4

В Эстонии не проводятся экзитполы, но после закрытия участков станут известны итоги электронного голосования. Официальные же результаты выборов огласят в течение месяца.

# Выборы # Фотофакт

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