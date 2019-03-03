В Эстонии проходят выборы в парламент

Новости Беларуси. Гражданам республики предстоит избрать 101 депутата из более чем тысячи претендентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В парламентской гонке участвуют 10 политических партий, а также 15 независимых кандидатов.
Новости Беларуси. Гражданам республики предстоит избрать 101 депутата из более чем тысячи претендентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В парламентской гонке участвуют 10 политических партий, а также 15 независимых кандидатов.
Фаворитом является возглавляющая правящую коалицию Центристская партия, а основную конкуренцию ей может составить самая крупная в Эстонии оппозиционная праволиберальная партия реформ, которая представляет интересы крупного бизнеса.
В Эстонии не проводятся экзитполы, но после закрытия участков станут известны итоги электронного голосования. Официальные же результаты выборов огласят в течение месяца.