Лидия Ермошина: явка на этих выборах составила 77,22%

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за главным политическим событием в стране – выборами депутатов Палаты представителей. В Информационном центре ЦИК прошла пресс-конференция председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Я хотела бы обратить ваше внимание, что явка на этих выборах составила 77 %. Кстати, это на 3 % больше, чем на парламентских выборах в 2016 году (тогда было 74 % с небольшим).

Итак, Брестская область – 79,34 %, Витебская – 82,09 %, Гомельская – 81,38 %, Гродненская – 78,69 %, Минская – 78,97 %, Могилевская – 82,30 %, Минск – 63,26 %. Итого 77,22 %, такова явка избирателей.

Конечно, при составлении уже подробных данных по округам она будет уточняться, но уже не изменится радикально.