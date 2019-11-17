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Лидия Ермошина: явка на этих выборах составила 77,22%

17 ноября 2019 22:39
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Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за главным политическим событием в стране – выборами депутатов Палаты представителей. В Информационном центре ЦИК прошла пресс-конференция председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последние данные о явке избирателей в видеоматериале. Кадры из Дворца Республики.

Лидия Ермошина: явка на этих выборах составила 77,22%-1

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Я хотела бы обратить ваше внимание, что явка на этих выборах составила 77 %. Кстати, это на 3 % больше, чем на парламентских выборах в 2016 году (тогда было 74 % с небольшим).

Итак, Брестская область – 79,34 %, Витебская – 82,09 %, Гомельская – 81,38 %, Гродненская – 78,69 %, Минская – 78,97 %, Могилевская – 82,30 %, Минск – 63,26 %. Итого 77,22 %, такова явка избирателей.

Конечно, при составлении уже подробных данных по округам она будет уточняться, но уже не изменится радикально.

Лидия Ермошина: явка на этих выборах составила 77,22%-4

# Выборы-2019 # Лидия Ермошина # Фотофакт

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