Гайдукевич о 15 белорусских партиях: «Половина всего этого – туфта несуществующая, их нет»

Новости Беларуси. Политическая стройка и модернизация! Почему «Белая Русь» инициировала создание партии именно сейчас? Новый статус ВНС – демократические перемены? Что предложит политическая кампания 2024-2025 года? Прения, дебаты и настоящий диалог на площадке «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Раз мы начали про ВНС и все-таки заговорили о партиях, вопрос. Но это вопрос всем, кто сейчас возглавляет общественные объединения либо представляет партии. Когда мы говорим о том, что в нашей политической системе появляется Всебелорусское народное собрание, мы более-менее понимаем, что это институция, что там будет президиум, понимаем количество людей. Мы сейчас говорим о том, что у нас идет партийное строительство. На данный момент у нас есть 15 партий, из которых три можно каким-то образом назвать действующими. Алена Сырова, СТВ:

У двух из них даже логотипа нет.

Кирилл Казаков:

У нас есть партия ЛДПБ и Коммунистическая. Это по большому счету. Есть еще какие-то партии, третья, которая представлена в парламенте. По сути, мы говорим о том, что выстраиваем новую политическую систему. Олег Александрович, на прошлой неделе вы заявили о том, что у вас тоже появится партия, вы уже проводите организационные мероприятия. И в эту политическую структуру теперь встраивается трехсистемная политическая система: центристы, правые и левые. Условно. И в эту конструкцию – парламент, президент, суд, ВНС – встраиваются партии, которые, как ни крути, будут иметь политический вес, политический лифт. И, соответственно, в этой истории они тоже должны каким-то образом быть задействованы. Олег Сергеевич, что это будет? Мы перейдем к французской или американской системе? Для чего политические партии?

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Нет. Самое главное – никаких систем мы не заимствовали. Я внимательно слушал, о чем вы говорили в начале. Полностью согласен. У нас свой путь, белорусский. Мы Конституцию для этого принимали, мы для этого ВНС в Конституции прописали. Для чего политические партии? Люди спрашивают: для чего они нужны? Может, давайте без них обойдемся. Но есть понятия «политика» и «борьба за власть». И не надо этого слова бояться. Никогда в стране не будет, что все придерживаются одной точки зрения. Такой страны нет, и она не нужна. У всех разные взгляды. Даже в этой студии. Мы спорим. У Романова своя точка зрения, у коммунистов – своя, у меня – своя. Где мы должны спорить? На политическом поле. Кто имеет право спорить? Те, кто пройдет перерегистрацию, кто реальную силу имеет. Вы показали табличку. Половина всего этого – туфта несуществующая, их нет. Какая установка Президента по поводу партий? Самое главное – не создавать ничего искусственного. Я в прямом эфире говорю: никто никому никакую перерегистрацию помогать проходить не будет, никаких искусственных партий создавать не будут. Вот закон, который уже приняла Палата представителей, одобрил Совет Республики. Осталось подписать Президенту, главе государства. После этого начинается этап перерегистрации. У партии есть три месяца. За эти три месяца надо предоставить численность 5 000 человек. Но этого мало. Надо предоставить структуры в каждой области и не менее 1/3 в каждой области иметь офисы и структуры. Если этого нет, партия не существует. Кто прошел перерегистрацию, является реальной политической силой. Тянуть искусственного никто не будет. Для чего белорусам ВНС?