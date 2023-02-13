В каких направлениях будет работать ОДКБ в 2023-м? Рассказал новый генсек организации
Новости Беларуси. 13 февраля Александр Лукашенко встретился с новым генеральным секретарем ОДКБ. Представитель Казахстана, опытный политик и управленец Имангали Тасмагамбетов на данном посту с января 2023 года. В таком качестве в Минске впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Имангали Тасмагамбетов сменил белорусского генерала Станислава Зася. До назначения работал послом Казахстана в России, занимал разные государственные должности: от главы администрации до министра обороны и премьера. А начиналось все с активной гражданской позиции и комсомола.
Александр Лукашенко, встречаясь лично со своими коллегами по ОДКБ, призывал эффективнее использовать так называемую «мягкую силу» – механизмы консультаций, мониторинга, наблюдения на местах. Но при этом не превращаться в «бумажного тигра» (как «доброжелатели» порой называют организацию), а укреплять военный потенциал. В 2023 году на территории нашей страны проведут три учения ОДКБ.
Имангали Тасмагамбетов, генеральный секретарь ОДКБ:
Солидный и многофункциональный потенциал ОДКБ способен реагировать на широкий спектр современных возрастающих вызовов и угроз. Поэтому в целях укрепления существующих возможностей в военной сфере предусмотрены практические шаги, которые прежде всего направлены на обеспечение боевой готовности коллективных сил организации. И в связи с этим на территории Беларуси в этом году планируется три учения – это «Взаимодействие», «Эшелон» и «Поиск».
Кроме того, одним из важнейших направлений нашей работы будет совершенствование всех необходимых мероприятий в интересах противодействия терроризму и транснациональной преступности, незаконному обороту наркотиков, бесконтрольной миграции и в сфере информационного обеспечения.
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