В каких направлениях будет работать ОДКБ в 2023-м? Рассказал новый генсек организации

Новости Беларуси. 13 февраля Александр Лукашенко встретился с новым генеральным секретарем ОДКБ. Представитель Казахстана, опытный политик и управленец Имангали Тасмагамбетов на данном посту с января 2023 года. В таком качестве в Минске впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Имангали Тасмагамбетов сменил белорусского генерала Станислава Зася. До назначения работал послом Казахстана в России, занимал разные государственные должности: от главы администрации до министра обороны и премьера. А начиналось все с активной гражданской позиции и комсомола.

Александр Лукашенко, встречаясь лично со своими коллегами по ОДКБ, призывал эффективнее использовать так называемую «мягкую силу» – механизмы консультаций, мониторинга, наблюдения на местах. Но при этом не превращаться в «бумажного тигра» (как «доброжелатели» порой называют организацию), а укреплять военный потенциал. В 2023 году на территории нашей страны проведут три учения ОДКБ.