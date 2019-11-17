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Контракты на миллионы и диалог на языке партнерства. Подробности исторического визита в Вену Александра Лукашенко

17 ноября 2019 18:59
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Новости Беларуси. В самом начале недели состоялся официальный визит Александра Лукашенко в Австрию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Контракты на миллионы и диалог на языке партнерства. Подробности исторического визита в Вену Александра Лукашенко -1

Очевидно, что именно эта европейская страна неспроста была выбрана для посещения после достаточно длительного перерыва в официальных визитах белорусской стороны. Этот как раз тот пример, когда экономические интересы вывели политическое взаимодействие на новый уровень. Тему продолжит Алена Сырова.

Контракты на миллионы и диалог на языке партнерства. Подробности исторического визита в Вену Александра Лукашенко -4

Так мог бы выглядеть проморолик первого визита Президента Беларуси в Австрию. Красная ковровая дорожка, рота почетного караула, десятки рукопожатий, открытый разговор с журналистами, диалог с бизнес-элитой Австрии и, конечно, насыщенный переговорный политический день, который завершился ближе к полуночи по Минску.

Контракты на миллионы и диалог на языке партнерства. Подробности исторического визита в Вену Александра Лукашенко -7

Все это уже исторический факт, ставший реальным во многом благодаря многолетней работе народных дипломатов, таких как, например, Питер Бахмайер, глава белорусско-австрийского общества. На протяжении десятилетий, на период которых выпало и становление Беларуси, и времена санкций, он вместе с коллегами, что называется, сводит наших людей из разных сфер друг с другом. Пока успешно развиваются в основном гуманитарные проекты: школьники и студенты ездят по обмену, в планах и другие сферы.

Контракты на миллионы и диалог на языке партнерства. Подробности исторического визита в Вену Александра Лукашенко -10

Питер Бахмайер, глава Белорусско-австрийского общества:
Мы хотим познакомить австрийскую общественнсть с развитием белорусского общества и с достижениями. Например, сельское хозяйство, деревни в хорошем состоянии. В Австрии это не так. Наше сельское хозяйство в тяжелом положении. Та же медицина. Мы говорим с людьми. Это культурная диплрматия, как тоже можно сказать. Это важно.

Контракты на миллионы и диалог на языке партнерства. Подробности исторического визита в Вену Александра Лукашенко -13

За простыми человеческими отношениями поспевают и экономические. Еще в 80-х австрийцы помогли построить металлургический завод в Жлобине, а на неделе БМЗ на экономическом форуме в Вене заключил контракт на 100 миллионов долларов. Подобных примеров сотрудничества – полтысячи, именно столько австрийских компаний взаимодействуют с белорусскими предприятими.

Контракты на миллионы и диалог на языке партнерства. Подробности исторического визита в Вену Александра Лукашенко -16

Дэвид Штокингер, вице-председатель Белорусско-австрийского общества:
Австрийцы ценят стабильность, обязательность и дисциплину – в этом вопросе у нас полное взаимопонимание. Думаю, что благодаря высокому визиту и без того нормальные политические отношения тоже станут хорошими. И, знаете, наконец развеются некоторые стереотипы.

Выходит, для деловой Австрии Беларусь не terra incognita, а вполне привлекательная страна – у нас много общего от подхода к работе до прошлого. Концлагерь «Тростенец» и тысячи в том числе австрийцев, чьи жизни оборвались на белорусской земле – наша общая боль и память.

Александр Лукашенко о перспективах Беларуси и Австрии: «Настало время для объединения усилий»

В 2018 году мы открыли новый мемориальный комплекс. Тогда на церемонию приехал президент Австрии Александр Ван дер Беллен, он пригласил своего коллегу в Вену. Символично, что свой визит Александр Лукашенко начал у монумента в память о советских войнах, освобождавших Австрию.

Контракты на миллионы и диалог на языке партнерства. Подробности исторического визита в Вену Александра Лукашенко -19

Это не только первый официальный визит Президента Беларуси в Австрию, но и первый за долгое время вовсе в Евросоюз, куда после снятия санкций главу нашего государства не раз приглашали. Но Александр Лукашенко не торопился, подчеркивая,что визит должен быть не ради визита или галочки, а цели его – прежде всего экономические. Все сошлось в Вене.

«Очень хорошие компетенции». Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G

Александр Лукашенко: «Мы высоко ценим поддержку Австрии наших усилий по развитию отношений с Евросоюзом»

Во время того, как Александр Лукашенко и его коллега и тезка Александр Ван дер Беллен проводили переговоры с глазу на глаз, стало известно, что Австрия поможет Беларуси с внедрением технологий 5G, подписали соответствующее соглашение.

Контракты на миллионы и диалог на языке партнерства. Подробности исторического визита в Вену Александра Лукашенко -22

Александр Ван дер Беллен, президент Австрии:
Сегодня в Вене собралось пол белорусского правительства, и мы ценим ваш интерес к углублению отношений. Он взаимен, и для нас это тоже очень важно. Ваш визит будет новым импульсом для развития экономических отношений. А вообще мы гордимся тем, что Австрия является вторым по объему вложений инвестором в экономику Беларуси.

Александр Лукашенко: «Нам интересен австрийский опыт во многих сферах»

Кстати, судя поэтому тезису, австрийских инвесторов не пугает, а где-то и привлекает так называемая авторитарная система госуправления в Беларуси. Об этом предложил поразмышлять австрийским журналистам Александр Лукашенко, отвечая на весьма предсказуемый вопрос из зала о правах человека.

Контракты на миллионы и диалог на языке партнерства. Подробности исторического визита в Вену Александра Лукашенко -25

Александр Лукашенко: Приезжайте в Беларусь, походите, посмотрите. Мы абсолютно открытая страна, смею заверить – больше, чем вы

Встреча Александра Лукашенко и Александра Ван дер Беллена в Вене. Какие вопросы на повестке дня у глав государств

В то время как белорусские журналисты интересовались мирными вопросами (будущим в экономическом взаимодействии или отношением к миротворческой роли Беларуси), австрийские коллеги белорусского Президента спрашивали о том, что мы, белорусы, уже давно для себя прояснили демократическим путем.

Контракты на миллионы и диалог на языке партнерства. Подробности исторического визита в Вену Александра Лукашенко -28

Но европейское общество волнуется: быть или не быть смертной казни в Беларуси?

Александр Лукашенко о смертной казни: «Как бы я ни считал, у нас прошёл референдум»

Кстати, этот посыл белорусского Президента чаще других в тот день цитировали СМИ. Хотя Ханнес Хофбайер, австрийский публицист и эксперт, чья сфера интересов Восточная Европа, уверяет: в сущности, это вовсе не главное.

Ханнес Хофбайер, публицист, журналист (Австрия):
Беларусь суверенное государство. И вообще, я сильно сомневаюсь, что Европа в реальности сильно обращает внимание на демократические ценности. Это больше пропагандистские речи для СМИ, это не то, что в глубине политики. Куда важнее, что наш крупнгейший банк стал вашим крупнейшим инвестором в банковской сфере. И это даже добавляло привлекательности вашей стране в глазах МВФ.

Президент Беларуси находится с официальным визитом в Австрии

Контракты на миллионы и диалог на языке партнерства. Подробности исторического визита в Вену Александра Лукашенко -31

Алёна Сырова, корреспондент:
Австрия, в отличие от своих соседей по Европейскому союзу, не является членом Североатлантического альянса. В вопросах безопасности эта страна привыкла рассчитывать исключительно на себя. Австрийцы прекрасно понимают, что залог национальной безопасности – это крепка и стабильная экономика, и в этом схожи с Беларусью. Кстати, в свое время Министерство цифровых и экономических дел Австрии переехало в бывшее здание Министерства обороны этой страны.

Контракты на миллионы и диалог на языке партнерства. Подробности исторического визита в Вену Александра Лукашенко -34

Австрийцы как никто знают цену деньгам, потому, конечно, партнеров выбирают себе проверенных. В нашу экономику за 2018 год инвестировали около 300 миллионов долларов. Цель – миллиард. Министр финансов после бизнес-форума называл ее все же сложной, но достижимой. Кстати, Беларусь и Австрия уже в 2020 году представят новое решение по работе на финансовом рынке.

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
Проект инфраструктурный. Думаю, мы его постараемся реализовать в течение следующего года: с 2021 года представить рынку новое инфраструктурное решение по работе на рынке, по расширению инвесторской базы. Привести большой объем инвестиций именно через каналы финансового рынка.

Контракты на миллионы и диалог на языке партнерства. Подробности исторического визита в Вену Александра Лукашенко -37

Австрийские эксперты не менее оптимистичны и будущее видят за кооперацией. Мы можем быть друг другу полезны в роли мостиков на рынки третьих стран.

Ханнес Хофбайер: 
Ваша страна окружена крупными рынками, и это, разумеется, на руку австрийцам. Конечно, ваш главный экономический партнер  это Китай. Но так было до тех пор, пока Александр Лукашенко не побывал в Австрии.

Кстати, Александр Лукашенко все же приехал на экономический форум (это жест уважения). Именно австрийское бизнес-сообщество в свое время выступало против санкций в отношении Беларуси. Белорусский Президент обратился прежде всего к тем, кто еще не пришел на белорусский рынок, ожидая сигнала. Кстати, со многими бизнесменами Александр Лукашенко встретился в Вене лично. Все же, согласитесь, когда заручился поддержкой главы государства, строить планы и их реализовывать намного спокойнее. Такой вот плюс нынешней системы госуправления в Беларуси.

Тем же вечером в центре австрийской столицы случилась еще одна долгожданная встреча. Бывший и с высокой долей вероятности будущий канцлер Австрии Себастьян Курц о перспективах и на перспективу пообщался с Александром Лукашенко. Насыщенный переговорный день в Вене завершился на дружеской ноте.

Сказать о том, что в отношениях Беларуси и Австрии что-то координально изменится или мы откроем друг друга, будет неправдой, ведь наши страны давно и хорошо знают друг друга. А основа взаимоотношений – крепкие экономические и человеческие связи. Теперь к этой картине добавился еще один важный политический штрих. Произошло когда Европа, наконец, осознала, что Беларусь была и есть ее неотъемлемой частью. А мы в свою очередь почувствовали, что Беларусь готовы слушать и слышать.

# Беларусь-Австрия # Питер Бахмайер # Дэвид Штокингер # Дмитрий Крутой # Александр Ван дер Беллен # Фотофакт

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