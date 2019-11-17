Контракты на миллионы и диалог на языке партнерства. Подробности исторического визита в Вену Александра Лукашенко

Новости Беларуси. В самом начале недели состоялся официальный визит Александра Лукашенко в Австрию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Очевидно, что именно эта европейская страна неспроста была выбрана для посещения после достаточно длительного перерыва в официальных визитах белорусской стороны. Этот как раз тот пример, когда экономические интересы вывели политическое взаимодействие на новый уровень. Тему продолжит Алена Сырова.

Так мог бы выглядеть проморолик первого визита Президента Беларуси в Австрию. Красная ковровая дорожка, рота почетного караула, десятки рукопожатий, открытый разговор с журналистами, диалог с бизнес-элитой Австрии и, конечно, насыщенный переговорный политический день, который завершился ближе к полуночи по Минску.

Все это уже исторический факт, ставший реальным во многом благодаря многолетней работе народных дипломатов, таких как, например, Питер Бахмайер, глава белорусско-австрийского общества. На протяжении десятилетий, на период которых выпало и становление Беларуси, и времена санкций, он вместе с коллегами, что называется, сводит наших людей из разных сфер друг с другом. Пока успешно развиваются в основном гуманитарные проекты: школьники и студенты ездят по обмену, в планах и другие сферы.

Питер Бахмайер, глава Белорусско-австрийского общества:

Мы хотим познакомить австрийскую общественнсть с развитием белорусского общества и с достижениями. Например, сельское хозяйство, деревни в хорошем состоянии. В Австрии это не так. Наше сельское хозяйство в тяжелом положении. Та же медицина. Мы говорим с людьми. Это культурная диплрматия, как тоже можно сказать. Это важно.

За простыми человеческими отношениями поспевают и экономические. Еще в 80-х австрийцы помогли построить металлургический завод в Жлобине, а на неделе БМЗ на экономическом форуме в Вене заключил контракт на 100 миллионов долларов. Подобных примеров сотрудничества – полтысячи, именно столько австрийских компаний взаимодействуют с белорусскими предприятими.

Дэвид Штокингер, вице-председатель Белорусско-австрийского общества:

Австрийцы ценят стабильность, обязательность и дисциплину – в этом вопросе у нас полное взаимопонимание. Думаю, что благодаря высокому визиту и без того нормальные политические отношения тоже станут хорошими. И, знаете, наконец развеются некоторые стереотипы. Выходит, для деловой Австрии Беларусь не terra incognita, а вполне привлекательная страна – у нас много общего от подхода к работе до прошлого. Концлагерь «Тростенец» и тысячи в том числе австрийцев, чьи жизни оборвались на белорусской земле – наша общая боль и память. Александр Лукашенко о перспективах Беларуси и Австрии: «Настало время для объединения усилий» В 2018 году мы открыли новый мемориальный комплекс. Тогда на церемонию приехал президент Австрии Александр Ван дер Беллен, он пригласил своего коллегу в Вену. Символично, что свой визит Александр Лукашенко начал у монумента в память о советских войнах, освобождавших Австрию.

Это не только первый официальный визит Президента Беларуси в Австрию, но и первый за долгое время вовсе в Евросоюз, куда после снятия санкций главу нашего государства не раз приглашали. Но Александр Лукашенко не торопился, подчеркивая,что визит должен быть не ради визита или галочки, а цели его – прежде всего экономические. Все сошлось в Вене. «Очень хорошие компетенции». Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G Александр Лукашенко: «Мы высоко ценим поддержку Австрии наших усилий по развитию отношений с Евросоюзом» Во время того, как Александр Лукашенко и его коллега и тезка Александр Ван дер Беллен проводили переговоры с глазу на глаз, стало известно, что Австрия поможет Беларуси с внедрением технологий 5G, подписали соответствующее соглашение.

Александр Ван дер Беллен, президент Австрии:

Сегодня в Вене собралось пол белорусского правительства, и мы ценим ваш интерес к углублению отношений. Он взаимен, и для нас это тоже очень важно. Ваш визит будет новым импульсом для развития экономических отношений. А вообще мы гордимся тем, что Австрия является вторым по объему вложений инвестором в экономику Беларуси. Александр Лукашенко: «Нам интересен австрийский опыт во многих сферах» Кстати, судя поэтому тезису, австрийских инвесторов не пугает, а где-то и привлекает так называемая авторитарная система госуправления в Беларуси. Об этом предложил поразмышлять австрийским журналистам Александр Лукашенко, отвечая на весьма предсказуемый вопрос из зала о правах человека.

Но европейское общество волнуется: быть или не быть смертной казни в Беларуси? Александр Лукашенко о смертной казни: «Как бы я ни считал, у нас прошёл референдум» Кстати, этот посыл белорусского Президента чаще других в тот день цитировали СМИ. Хотя Ханнес Хофбайер, австрийский публицист и эксперт, чья сфера интересов Восточная Европа, уверяет: в сущности, это вовсе не главное. Ханнес Хофбайер, публицист, журналист (Австрия):

Беларусь суверенное государство. И вообще, я сильно сомневаюсь, что Европа в реальности сильно обращает внимание на демократические ценности. Это больше пропагандистские речи для СМИ, это не то, что в глубине политики. Куда важнее, что наш крупнгейший банк стал вашим крупнейшим инвестором в банковской сфере. И это даже добавляло привлекательности вашей стране в глазах МВФ. Президент Беларуси находится с официальным визитом в Австрии

Алёна Сырова, корреспондент:

Австрия, в отличие от своих соседей по Европейскому союзу, не является членом Североатлантического альянса. В вопросах безопасности эта страна привыкла рассчитывать исключительно на себя. Австрийцы прекрасно понимают, что залог национальной безопасности – это крепка и стабильная экономика, и в этом схожи с Беларусью. Кстати, в свое время Министерство цифровых и экономических дел Австрии переехало в бывшее здание Министерства обороны этой страны.

Австрийцы как никто знают цену деньгам, потому, конечно, партнеров выбирают себе проверенных. В нашу экономику за 2018 год инвестировали около 300 миллионов долларов. Цель – миллиард. Министр финансов после бизнес-форума называл ее все же сложной, но достижимой. Кстати, Беларусь и Австрия уже в 2020 году представят новое решение по работе на финансовом рынке. Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:

Проект инфраструктурный. Думаю, мы его постараемся реализовать в течение следующего года: с 2021 года представить рынку новое инфраструктурное решение по работе на рынке, по расширению инвесторской базы. Привести большой объем инвестиций именно через каналы финансового рынка.