Александр Лукашенко: «Мы высоко ценим поддержку Австрии наших усилий по развитию отношений с Евросоюзом»

Новости Беларуси. Близость подходов и проекты на миллиард. 12 ноября Александр Лукашенко во время своего первого официального визита в Австрию заявил о намерении углубить отношения с этой страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский лидер провел переговоры с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Встреча прошла в Вене в узком и расширенном форматах. Как отметил по итогам глава белорусского государства, Австрия – важнейший и надежный партнер для нашей страны.

Сегодняшние переговоры продемонстрировали, что подходы двух государств по основным проблемам достаточно близки. Белорусская сторона высоко ценит усилия Вены, направленные на наведение мостов между основными геополитическими центрами, снижение напряженности в Европе и мире, развитие отношений Беларуси с Евросоюзом. О чем конкретно договорились в Вене, смотрите в видеоматериале Алены Сыровой.

Алена Сырова, корреспондент:

Центр Вены. Дворец Хофбург, где традиционно проходят встречи на высшем уровне. 12 ноября здесь готовятся встретить Президента Беларуси с первым государственным визитом рота почетного караула, оркестр и многочисленные туристы. Через считанные минуты во внутренний дворик въедет кортеж белорусского лидера и начнется главное политическое событие дня – встреча Александра Лукашенко и Александра Ван дер Беллена.

Переговоры начались с личной встречи двух президентов в рабочем кабинете Ван дер Беллена. Коллегам было, о чем поговорить, ведь по сути этот визит стал тем самым первым шагом на новую ступеньку взаимоотношений Беларусь-ЕС. Кроме того, главы государств знакомы давно: австрийский лидер бывал в Беларуси. В частности, в 2018 году на открытии мемориала в Тростенце (тогда же он и пригласил нашего Президента в Вену, обозначив еще тогда, что Беларусь не чужая для Европы страна).

Кстати, сегодня же состоялась церемония передачи Дому истории Австрии вещей погибших в Тростенце граждан этой страны. Господин Ван дер Беллен подчеркнул духовность белорусского народа, который сберег общую память и личный вклад в это Александра Лукашенко.

Австрия – второй по величине инвестор в экономику Беларуси. В 2018 году объем капиталовложений составил 300 миллионов долларов. Полтысячи австрийских компаний сотрудничают с белорусскими предприятиями. Но можем ведь больше, и много для этого делаем (в частности, сейчас работаем над проектами на общую сумму в миллиард долларов). Но ничто не стимулирует экономические отношения так, как хорошие политические. И в этом направлении мы готовы работать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы высоко ценим поддержку Австрии наших усилий по развитию отношений с Евросоюзом, который является для Беларуси вторым по значимости торговым партнером. А в последнее время, в том числе благодаря активной работе австрийского представительства в 2018 году, Евросоюз становится для нас также весомым политическим и инвестиционным партнером. Только за последние два года объем финансовой поддержки Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития проектов в белорусском госсекторе достиг 700 миллионов евро. Мы активно работаем с Евросоюзом в рамках многочисленных программ в сферах экологии, энергоэффективности, обустройства границ, регулирования миграции, поддержки госуправления. В этом году Беларусь с Евросоюзом утвердили проекты соглашений по многим, многим вопросам, в том числе выдаче виз и реадмиссии. Надеемся подписать их в ближайшее время. Нас с Австрией объединяет стремление к развитию «Восточного партнерства». Мы видим его как целостный, гибкий и эффективный инструмент сотрудничества в регионе, способствующий устойчивому развитию и безопасности соседей Европейского союза. При этом оно не направлено против интересов третьих стран.

Кстати, австрийских инвесторов не пугает так называемая авторитарная система госуправления в Беларуси. Об этом сказал Александр Лукашенко, отвечая на вопрос австрийского журналиста о ситуации с правами человека. Надо сказать, вопрос был ожидаемым, впрочем, как и ответ на него – конечно, для тех, кто знаком с реальной нынешней ситуацией в Беларуси, живет здесь или хотя бы бывал. Тем более, что возможности есть: для австрийцев, как и для граждан еще восьми десятков стран, виза на въезд не нужна.

Александр Лукашенко:

Приезжайте в Беларусь, походите, посмотрите. Мы абсолютно открытая страна, смею заверить – больше, чем вы. Что касается прав человека, я не знаю, что вы имели ввиду. Очень важно, когда журналист задает вопрос и говорит: «Что-то с правами человека не так: первое, второе, третье». Что вам не нравится в Беларуси в плане прав человека? Есть право на жизнь. Есть такое право у людей, это главное право. Право на работу. Человек должен иметь гарантию трудиться в своей стране, а если есть желание поехать в Австрию, то поехать трудиться в Австрию, в Польшу, в другие страны. Вы хотите сказать, что мы кому-то запрещаем этот выезд? Не скажете. Есть право на образование, и не просто образование, а за счет государства, бесплатное образование для человека. Оно в вашей стране так развито, как в Беларуси? Я сразу могу дать ответ: далеко не так. У нас бесплатное здравоохранение для всех граждан. Я хотел бы, чтобы вы назвали хоть одну страну в Евросоюзе, которая смогла бы похвастаться этими достижениями. Я могу перечислять многое, но, когда журналист мне задает вопрос по некоторым правам человека, я сразу в его глазах читаю один немой, не озвученный вопрос. Средства массовой информации и прочие, вы когда-нибудь слышали, что в Беларуси закрыли интернет, запретили интернет? Наверное, эти упреки уже давно канули в Лету, ушли в небытие. Сегодня невозможно что-то запретить, особенно в средствах массовой информации. Что касается средств массовой информации: открывайте любой мессенджер, любой телефон, планшет, компьютер, и вы получите любую информацию. Что касается меня – авторитарного лидера, как вы сказали – почитайте, что в последний месяц обо мне написали, и вы ужаснетесь. Представитель демократической страны и демократической прессы. Я здесь искренне об этом говорю. Еще раз приглашаю вас, как многих-многих журналистов, побывать у нас в Беларуси. В адрес главы нашего государства прозвучал еще один вопрос, который белорусы давным-давно для себя прояснили на референдуме. Но он по-прежнему волнует европейское общество. Быть или не быть смертной казни в Беларуси?

Александр Лукашенко:

Вопрос смертной казни в Беларуси, вы наверняка это знаете, вижу по глазам, решен на референдуме. По нашей Конституции смертная казнь может быть отменена только референдумом. Европейский союз от нас уже требует отмены смертной казни. И, конечно, мы к этому безразлично относиться не можем, если уж совсем искренне. И мы очень часто проводим опросы по поводу отмены смертной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось. Встает вопрос: стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдум, чтобы получить отрицательный ответ? Думаю, не стоит. Поэтому мы договорились когда-то с политиками Брюсселя, на которых ссылался только что ваш президент, что мы в этом направлении будем работать вместе. И выработали некий план, «дорожную карту» по работе с белорусским обществом. Мы в этом направлении двигаемся. Спешка здесь может только навредить. А если от этого зависит решение Совета Европы, быть или не быть Беларуси его частью? Александр Лукашенко:

Что касается Совета Европы и нашего членства: примете – спасибо, нет – потерпим.

Кстати, планируя свой визит в Европейский союз, Александр Лукашенко не торопился и не раз подчеркивал: это должен быть визит не ради визита по случаю отмены санкций, должны быть веские причины. Австрия близка Беларуси экономически, а бизнес-сообщество этой страны вслух говорило о необходимости отменять санкции и на равных общаться с нашей страной. Потому помимо того, что портфель контрактов, которые планируют заключить в денежном выражении составляет 250 миллионов долларов, бизнес-форум, проходящий параллельно визиту Президента, носит еще и политический характер.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Кроме тех семи коммерческих документов, которые будут подписаны, это будет серьезная прибавка к нашему товарообороту, очень заметная. И целый ряд новых тем, которые мы хотели бы открыть вместе с австрийскими партнерами. Дело в том, что простая торговля – это, наверное, не очень перспективное занятие. Поэтому речь пойдет о том, чтобы выработать стратегические приоритеты в нашем экономическом взаимодействии, среди которых логистика, зеленая энергетика, деревообработка, IT-сфера.





Одно из самых перспективных направлений сотрудничества Беларуси и Австрии – это телекоммуникации. Связь. Уже давно шла речь о необходимости внедрения в нашей стране 5G, и 12 ноября Австрия официально согласилась нам в этом помочь. Подписали соответствующее соглашение. Документом предусмотрено содействие Австрией использованию существующих инструментов и других форм совместной работы в области информационно-коммуникационных технологий для ускорения развития широкополосной связи и цифровых технологий, включая 5G, а также оказание консультативной помощи нашей стране в разработке нормативно-правовой базы для конкурентной и благоприятной инвестиционной среды. Дмитрий Крутой: Австрийский министр согласился поделиться с нами полностью всей экспертной поддержкой В Беларуси разработку архитектуры сети 5G сегодня ведет А1. Определено начальное число базовых станций, которые могут использоваться для эффективного покрытия. Кроме того, еще в 2018 году компания А1 подала заявку на выделение на коммерческих условиях, равных для всех инвесторов, радиочастотного спектра, отвечающего требованиям международных стандартов 5G.

Томас Арнольднер, генеральный директор A1 Telekom Austria:

Приятно отметить, что процесс разработки «дорожной карты» по развертыванию сети 5G в Беларуси не стоит на месте и что выдвинутые нами предложения стали предметом изучения со стороны представителей белорусского правительства. Мы приветствуем принятое белорусским регулятором решение о плотном сотрудничестве с австрийской стороной по вопросу развития конкурентной среды в области ИКТ, в частности, внедрение в Беларуси стандарта связи 5G. Сегодня Австрия входит в число лидеров в Европе по своевременности проведения аукциона по продаже частот для 5G, объему частот и вовлеченности операторов связи. Этот опыт, несомненно, был бы полезен белорусской стороне.

В бизнес-форуме принимают участие около двух сотен представителей только с австрийской стороны. В основном это крупный бизнес. Не секрет, что финучреждения Австрии – наряду с Германией – одни из ключевых партнеров белорусских банков в Западной Европе. Крупнейший банк нашей страны особое внимание уделяет развитию международного бизнеса. Только в третьем квартале 2019 года Беларусбанк привлек иностранных ресурсов на сумму более 1 миллиарда долларов для финансирования внешнеэкономической деятельности своих клиентов. 12 ноября Беларусбанк подписал меморандум о сотрудничестве со своими австрийскими коллегами из Контрольбанка.

Виктор Ананич, председатель правления Беларусбанка:

Сотрудничество финансовых институтов Австрии и Беларусбанка продолжается около 15 лет. За это время привлечено в Республику Беларусь около 20 миллионов евро кредитов, открыто 100 аккредитивов на сумму 60 миллионов евро. Особые у нас отношения, партнерские с банком АКБ Австрии, открыта кредитная двусторонняя линия. Этот кредит выдан под гарантию Минфина Австрии на поддержку экспорта из Австрии нашими промышленными предприятиями.

Сегодняшний бизнес-форум призван внести весомый вклад в увеличение белорусско-австрийского товарооборота. Помимо развития традиционных и успешных направлений есть ряд сфер, потенциал которых недостаточно активно используется: машиностроение, логистика, альтернативная энергетика.