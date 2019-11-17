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Вадим Боровик: «Нас радует, что показатели высокие»

17 ноября 2019 18:55
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Новости Беларуси. Какие мнения звучали в экспертном сообществе во время парламентских выборов, в программе «Неделя» на СТВ рассказал политолог Вадим Боровик.

Вадим Боровик: «Нас радует, что показатели высокие»-1

Яна Шипко, корреспондент:
О политической апатии на этих выборах говорить не приходится вовсе. Как вы трактуете такие высокие показатели явки?

Вадим Боровик: «Нас радует, что показатели высокие»-4

Вадим Боровик:
Нас радует, что показатели высокие. Это говорит о том, что правовая культура граждан растет. Главное, что все условия созданы. Явка высокая, потому что у нас удобное досрочное голосование. Некоторые эксперты подчеркивают, что оно не отличается от голосования в основной день. Ничего плохого нет. Кому-то в пятницу было удобно голосовать, кто-то уехал на выходные. Они выразили свою точку зрения по поводу того или иного кандидата. Это можно только приветствовать.

Вадим Боровик: «Нас радует, что показатели высокие»-7

Яна Шипко:
Вы также говорили, что хотели бы видеть в парламенте более активных кандидатов. Все они опытные, подкованные в своей сфере. Хотелось бы видеть более активные дискуссии.

Вадим Боровик:
Зачастую есть резонансные события, где-то приходится и нашему Президенту принимать огонь на себя. Где-то мы не договариваемся с нашими партнерами. Мы, депутаты, должны с Президента нагрузку снимать. У него хватает задач. Мы должны жестко отстаивать свои интересы.

Подробности в видеоматериале.

# Выборы-2019 # Вадим Боровик # Яна Шипко # Фотофакт

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