Александр Лукашенко о смертной казни: «Как бы я ни считал, у нас прошёл референдум»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас ведь референдум на эту тему прошел. Я повязан референдумом, я не могу как у вас – взял и бабахнул. Мы референдум провели по смертной казни, когда вопрос встал. Я не помню… под 90 % за сохранение смертной казни. И я в нем не участвовал, я свою позицию никак не обозначал. Вот, население проголосовало.

И у вас так будет в России. И может даже 99 % выскажутся за смертную казнь. Мне французы, англичане говорят: вот если бы мы поставили этот вопрос на референдум, население бы высказалось однозначно – 2/3 минимум за смертную казнь. Особенно на фоне того, что происходит. Я говорю: «Так вот видите – вы против воли населения действуете». И они привыкли уже говорить, талдычат, что это вопрос не для народа. А я считаю – для народа.

Как бы я ни считал, у нас прошел референдум. Поэтому как IT – вы параллель провели – я удивить вас не могу. Отменить смертную казнь не могу.