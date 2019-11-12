Встреча Александра Лукашенко и Александра Ван дер Беллена в Вене. Какие вопросы на повестке дня у глав государств

Новости Беларуси. Развитие белорусско-австрийских отношений – главная политическая тема 12 ноября. В Вене проходит встреча Александра Лукашенко с президентом Александром Ван дер Белленом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что лидеры стран обсудят продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, которое уже находится на достаточно высоком уровне. В центре внимания будут и политические вопросы: ситуация в регионе и мире, взаимодействие Беларуси с Евросоюзом, в том числе в формате «Восточного партнерства», тематика охраны окружающей среды.

«Имидж Беларуси за последнее время очень поменялся в австрийских СМИ». Александр Лукашенко находится в Вене с официальным визитом

Параллельно с визитом Александра Лукашенко в Вене проводят белорусско-австрийский бизнес-форум, на котором планируют подписать соглашения на 250 миллионов евро. Участие в форуме принимают свыше 200 компаний с австрийской стороны и около 40 – с белорусской.