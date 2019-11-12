«Очень хорошие компетенции». Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G

Стало известно также, что Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G. Соответствующая декларация подписана в ходе официального визита в Австрию белорусского лидера. В настоящее время разрабатывается концепция проекта. Министерство связи планирует вынести обсуждение документа на уровень главы государства.

Новости Беларуси. Близость подходов и проекты на миллиард. Александр Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:

Если посмотреть на структуру внешней торговли Австрии, то сфера услуг занимает очень важное место. Сейчас коллеги говорят о развитии цифровой экономики Австрии. Это общемировой тренд. Очень хорошие компетенции у них созданы.

Австрийский министр согласился поделиться с нами полностью всей экспертной поддержкой, в том числе – возможность оказания технико-экономической помощи.

Мы сейчас в Беларуси тоже рассматриваем варианты развития в том числе технологии 5G, много об этом идет всяких споров. Опыт Австрии в этой части нам был бы очень полезен.

Александр Лукашенко: «Нам интересен австрийский опыт во многих сферах»