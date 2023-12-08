Александр Лукашенко провёл встречу с Президентом ОАЭ

Александр Лукашенко провел встречу с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. Лидеры общались около двух часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, что встречи лидеров носят регулярный характер. ОАЭ – основной торговый партнер Беларуси среди арабских государств залива. Поэтому президентам всегда есть что обсудить. Двустороннее взаимодействие развивается поступательно. Между ОАЭ и Беларусью действует ряд соглашений в сфере экономики и торговли.

Товарооборот растет системно, показывая внушительную динамику и результаты. Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты – один из крупнейших инвесторов в экономику Беларуси. В 2022 году страна стала третьей в списке по общему объему вложений. Развивается также взаимодействие в сферах обороны и безопасности, сельского хозяйства, образования.

Напомним, на минувшей неделе в Дубае Александр Лукашенко выступил на пленарном заседании Всемирного саммита по борьбе с изменением климата. Белорусский лидер четко указал на ошибки, которые следует исправить, и призвал мировое сообщество «не говорить, а действовать». Беларуси есть что предъявить так называемым развитым государствам, где лишь высказывают озабоченность по климатической повестке.