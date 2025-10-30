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В Житковичах вручили ключи от нового арендного жилья работникам МЧС

30 октября 2025 13:45
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А сейчас к квартирному вопросу. Его уже решили шестеро спасателей в Житковичах. Им вручили ключи от новых квартир. Арендный дом возвели в молодом 10-м микрорайоне города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Житковичах вручили ключи от нового арендного жилья работникам МЧС-2

Там создана вся необходимая инфраструктура. Отдельно позаботились о комфорте семей с детьми: рядом с пятиэтажкой оборудовали большую спортивно-игровую площадку. Вручая ключи, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский отметил, что это, своего рода, вклад ведомства в укрепление демографической безопасности Беларуси.

В Житковичах вручили ключи от нового арендного жилья работникам МЧС-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Расселяя сегодня людей в эти замечательные благоустроенные квартиры, на которые потрачены государством значительные средства, мы говорим людям этими действиями, государство говорит: пожалуйста, живите, развивайтесь, создавайте семьи, рожайте детей, обеспечивайте безопасность на своем клочке земли, на котором мы работаем. Это и есть вопросы национальной безопасности. Самые настоящие.

В Житковичах вручили ключи от нового арендного жилья работникам МЧС-6

Антон Позняк, старший инспектор сектора надзора и профилактики Житковичского РОЧС:
Состоял на учете для улучшения условий проживания и подвернулась возможность заселиться в новое жилище. Осмотрел, квартира удобная, уютная.

В рамках реализации решения Президента спасатели уже получили около тысячи арендных квартир по всей стране. МЧС уделяет особенно внимание и оснащению пожарных частей. Только за последние три года в подразделения поступило 450 новых автомобилей.

# МЧС Беларуси # Государственная социальная политика

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