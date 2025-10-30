В Житковичах вручили ключи от нового арендного жилья работникам МЧС

А сейчас к квартирному вопросу. Его уже решили шестеро спасателей в Житковичах. Им вручили ключи от новых квартир. Арендный дом возвели в молодом 10-м микрорайоне города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там создана вся необходимая инфраструктура. Отдельно позаботились о комфорте семей с детьми: рядом с пятиэтажкой оборудовали большую спортивно-игровую площадку. Вручая ключи, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский отметил, что это, своего рода, вклад ведомства в укрепление демографической безопасности Беларуси.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Расселяя сегодня людей в эти замечательные благоустроенные квартиры, на которые потрачены государством значительные средства, мы говорим людям этими действиями, государство говорит: пожалуйста, живите, развивайтесь, создавайте семьи, рожайте детей, обеспечивайте безопасность на своем клочке земли, на котором мы работаем. Это и есть вопросы национальной безопасности. Самые настоящие.