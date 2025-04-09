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Может ли «качалка» пошатнуть женское здоровье, рассказал акушер-гинеколог

09 апреля 2025 19:58
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Когда-то считалось, что бодибилдинг – не женское дело. И «качалка» – это территория для брутальных мужчин. Но в последние годы женщин в тренажерных залах становится все больше. Они занимаются серьезно, берут большие веса и разбираются в питании. Многие женщины хотят стать стальной железной леди, покорять настоящие спортивные олимпы. Хотя отношения в обществе к мышечной ткани все-таки разные. Кто-то считает это в определенной степени изяществом искусства, кто-то видит в этом всего лишь мышцы. Девчонкам вообще раньше в спортзал бодибилдинга был заказан путь. Сегодня покоряют олимпы и дают вообще фору «качкам» очень даже многим. Зачем? Для чего? Поговорим в ток-шоу «Точки над «i».

Может ли «качалка» пошатнуть женское здоровье, рассказал акушер-гинеколог-2

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Предлагаю поговорить о здоровье женщин, которые решили заняться бодибилдингом. Насколько это рискованно для женщины? Вот все эти веса, жимы, вот эти все подготовки, это как может отразиться?

Может ли «качалка» пошатнуть женское здоровье, рассказал акушер-гинеколог-4

Владислав Сокол, акушер-гинеколог:
Беседовать об этом можно очень много. Во-первых, все зависит от того, с какой целью женщина приходит. Если приходит для поддержания своего тела в тонусе, если это не для выступления, скажем так, на очень больших международных соревнованиях, то ничего плохого в этом нет, и наоборот, это какой-то плюс и подспорье в здоровье. Учитывая, что на сегодняшний день у нас малоактивное население, очень много автолюбителей и снижается постепенно физическая нагрузка, то вот такой вот выход, такая отдушина в виде фитнеса, либо какого-то минимального бодибилдинга, это даже хорошо. Потому что намного чаще сталкиваешься все-таки в городе не с бодибилдерами, извините. Чаще сталкиваешься с ожирением. Поэтому сказать, что бодибилдинг вреден, нет. Он в минимальных объемах, в формате фитнеса, который сейчас очень популярен у молодежи, например, это полезно и хорошо. Сказать, что он может привести на каком-то этапе к сердечному приступу, либо к смерти по такой вот причине, как, не дай Бог, случилось со спортсменкой, я думаю, что, скорее всего, были какие-то совершенно другие предпосылки.

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
А на исключительно женское здоровье, каким-то образом бодибилдинг влияет?

Владислав Сокол:
Сам по себе повлиять не должен и не может в плане того, что если не используются никакие запрещенные препараты, скажем так, издалека будем намекать на гормональную терапию, то это не повлияет никаким образом. Да, определенное снижение жировой... соотношение мышечной и жировой ткани в пользу мышечной может повлиять на общий гормональный фон, но навряд ли это будет значительно для организма. По сравнению с тем, как, например, используются половые стероиды – однозначно, используются для наращивания мышечной массы, мужские половые гормоны... Понятно, что женского здоровья после этого не останется.

Подробнее в видео.

# Бодибилдинг # Здоровье

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