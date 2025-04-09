Может ли «качалка» пошатнуть женское здоровье, рассказал акушер-гинеколог

Когда-то считалось, что бодибилдинг – не женское дело. И «качалка» – это территория для брутальных мужчин. Но в последние годы женщин в тренажерных залах становится все больше. Они занимаются серьезно, берут большие веса и разбираются в питании. Многие женщины хотят стать стальной железной леди, покорять настоящие спортивные олимпы. Хотя отношения в обществе к мышечной ткани все-таки разные. Кто-то считает это в определенной степени изяществом искусства, кто-то видит в этом всего лишь мышцы. Девчонкам вообще раньше в спортзал бодибилдинга был заказан путь. Сегодня покоряют олимпы и дают вообще фору «качкам» очень даже многим. Зачем? Для чего? Поговорим в ток-шоу «Точки над «i».

Владислав Сокол, акушер-гинеколог:

Беседовать об этом можно очень много. Во-первых, все зависит от того, с какой целью женщина приходит. Если приходит для поддержания своего тела в тонусе, если это не для выступления, скажем так, на очень больших международных соревнованиях, то ничего плохого в этом нет, и наоборот, это какой-то плюс и подспорье в здоровье. Учитывая, что на сегодняшний день у нас малоактивное население, очень много автолюбителей и снижается постепенно физическая нагрузка, то вот такой вот выход, такая отдушина в виде фитнеса, либо какого-то минимального бодибилдинга, это даже хорошо. Потому что намного чаще сталкиваешься все-таки в городе не с бодибилдерами, извините. Чаще сталкиваешься с ожирением. Поэтому сказать, что бодибилдинг вреден, нет. Он в минимальных объемах, в формате фитнеса, который сейчас очень популярен у молодежи, например, это полезно и хорошо. Сказать, что он может привести на каком-то этапе к сердечному приступу, либо к смерти по такой вот причине, как, не дай Бог, случилось со спортсменкой, я думаю, что, скорее всего, были какие-то совершенно другие предпосылки.

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

А на исключительно женское здоровье, каким-то образом бодибилдинг влияет?

Владислав Сокол:

Сам по себе повлиять не должен и не может в плане того, что если не используются никакие запрещенные препараты, скажем так, издалека будем намекать на гормональную терапию, то это не повлияет никаким образом. Да, определенное снижение жировой... соотношение мышечной и жировой ткани в пользу мышечной может повлиять на общий гормональный фон, но навряд ли это будет значительно для организма. По сравнению с тем, как, например, используются половые стероиды – однозначно, используются для наращивания мышечной массы, мужские половые гормоны... Понятно, что женского здоровья после этого не останется.