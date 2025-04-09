Прямой эфир

Петровский: мы не должны обольщаться на подачки Запада – чем хуже там, тем лучше здесь

09 апреля 2025 20:12
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим, о чём Лукашенко говорил в интервью Радику Батыршину, торговую войну Трампа, ситуацию по переговорному процессу России и США, продолжающиеся атаки Украины и другие важнейшие международные события. В эфире политолог Петр Петровский.

Петр Петровский, политолог:
Мы не должны обольщаться на те подачки, которые пытаются нам сделать. Новое мышление – ездить в Вашингтоны. Мы должны понимать, что наши интересы – наши стратегии. Вот, кстати, 80-летие Победы в Великой Отечественной, Второй Мировой в войнах. Еще раз подчеркнуть ценности победы. Победа Великой Отечественной, Второй Мировой в войнах – это не какой-то музейный экспонат. Это конкретные живые ценности, которые победили, которые являются фундаментом и базой нашей государственности, которую мы продвигаем на международной арене. Вспомню хотя бы Хартию многообразия и многополярности в XXI веке. Это как раз и отражение, социальная справедливость, равенство, дружба народов.

Петровский: мы не должны обольщаться на подачки Запада – чем хуже там, тем лучше здесь-1

Петр Петровский:
Эти принципы, которые победили в 1945 году, мы и сегодня несем по всему миру. И поэтому мы выступаем против дискриминации, когда там вводятся санкции, пошлины и прочие моменты агрессии различного рода национализмов различного рода. Нет, мы выступаем за дружбу народов. Мы выступаем за дальнейшую деколонизацию. Поэтому Президент всегда говорил: дедоларизация должна быть. Что должны быть альтернативные международные финансовые инструменты, а не только МВФ, Всемирный банк и засилье доллара. Вот о чем мы сегодня говорим. Для этого мы вступили в ШОС, мы стали партнерами БРИКС. Это те моменты, которые нам позволяют развиваться. Что же касается Запада, чем хуже там, тем лучше здесь. Вот один фундаментальный момент. Но крыса, загнанная в угол, обязательно прыгнет.

# Международная политика # Григорий Азарёнок # Петр Петровский

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