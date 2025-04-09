Петровский: мы не должны обольщаться на подачки Запада – чем хуже там, тем лучше здесь

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим, о чём Лукашенко говорил в интервью Радику Батыршину, торговую войну Трампа, ситуацию по переговорному процессу России и США, продолжающиеся атаки Украины и другие важнейшие международные события. В эфире политолог Петр Петровский.

Петр Петровский, политолог:

Мы не должны обольщаться на те подачки, которые пытаются нам сделать. Новое мышление – ездить в Вашингтоны. Мы должны понимать, что наши интересы – наши стратегии. Вот, кстати, 80-летие Победы в Великой Отечественной, Второй Мировой в войнах. Еще раз подчеркнуть ценности победы. Победа Великой Отечественной, Второй Мировой в войнах – это не какой-то музейный экспонат. Это конкретные живые ценности, которые победили, которые являются фундаментом и базой нашей государственности, которую мы продвигаем на международной арене. Вспомню хотя бы Хартию многообразия и многополярности в XXI веке. Это как раз и отражение, социальная справедливость, равенство, дружба народов.