Петровский: Игры БРИКС, ШОС, коллективного Востока – вот куда мы должны идти

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим, о чём Лукашенко говорил в интервью Радику Батыршину, торговую войну Трампа, ситуацию по переговорному процессу России и США, продолжающиеся атаки Украины и другие важнейшие международные события. В эфире политолог Петр Петровский.
Григорий Азаренок, СТВ:
Ведь большой спорт, тем более большой хоккей, они же тоже у нас стали популярны во времена Советского Союза. И это оттуда идет.
Петр Петровский, политолог:
Вообще явление большого спорта — это явление индустриальной культуры. Вот именно благодаря тому, что мы начали строить современное модерное общество, и появился массовый спорт, то есть спортивные секции – отбор, массовый спорт, профессиональный спорт на этот счет. Ведь до этого кто занимался спортом? Узкая прослойка аристократии, которой было плевать на простого человека. А тут, например, наоборот. Тут создавались социальные лифты для всех слоев населения. По мне кажется, что Овечкин — другие россияне, белорусы, нечего делать в НХЛ, товарищи. Есть родная Беларусь, есть другие родные страны. Хотят там в НХЛ, да? Играть. Пусть выбирают из своих граждан. Вот эта практика легионеров – паразитарная, на мой взгляд, она должна остаться в прошлом. И мы должны делать все, чтобы граждане Республики Беларусь выступали на международных соревнованиях от собственной страны, под собственным флагом. А если кто-то там нас не пускает под собственным флагом — Бог их судья и плевать мы на них хотели. Надо создавать альтернативные площадки спортивных игр. Игры БРИКС сделать, игры ШОС, игры коллективного Востока, если хотите. Вот куда мы должны идти. И не озираться на Запад, на их угрозы и шантаж.