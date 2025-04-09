Петровский: Игры БРИКС, ШОС, коллективного Востока – вот куда мы должны идти

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим, о чём Лукашенко говорил в интервью Радику Батыршину, торговую войну Трампа, ситуацию по переговорному процессу России и США, продолжающиеся атаки Украины и другие важнейшие международные события. В эфире политолог Петр Петровский.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ведь большой спорт, тем более большой хоккей, они же тоже у нас стали популярны во времена Советского Союза. И это оттуда идет.