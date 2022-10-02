«Государство под полным, тотальным контролем Европы». Где ещё может рвануть в ближайшей перспективе?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события, люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели смотрите в программе «САСС уполномочен заявить».
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события, люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели смотрите в программе «САСС уполномочен заявить».
Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» (Россия):
Момент по поводу того, где может рвануть. Все говорят о Косово, Косово более известно. Но ситуация в Боснии, где 2 октября проходят всеобщие парламентские и президентские выборы, может быть, еще более взрывоопасная. Потому что это такое государство, образовавшееся после распада Югославии, в тех административных границах, которые ей достались, где сосуществуют вперемешку три народа: сербы, босняки и хорваты, и которое, в общем, не имеет физической возможности как-то разойтись, потому что это такой слоеный пирог. И если где-то может рвануть в ближайшей перспективе, мне кажется, нужно больше присмотреться к Боснии и Герцеговине. И эти выборы там, где, в частности, Милорад Додик идет на пост президента республики сербской снова, вот и посмотрим, как все закончится и пройдет. Потому что это государство под полным, тотальным контролем Европы, Запада. Даже в сравнении с Сербией.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
И один важный момент. То, что вы сказали, очень правильно. Давят, но с каждым месяцем будет давить тяжелее. Почему? Выборы в Италии, Европа сама находится в полном расколе и противоречивом состоянии. Ей нечего предложить скоро будет. Пусть перезимуют сейчас без газа, без электричества нормального, без тепла. Это первое. Второе, пусть надавят на Италию, на которую им придется давить. А Италия – это не Венгрия и не Сербия. Это одна из крупнейших экономик Европы, и в военном потенциале, и в экономическом. Поэтому с каждым месяцем брюссельскому обкому этому, который мне напоминает ЦК КПСС времен развала СССР (с каждым месяцем все больше), предложить европейцам есть все меньше и меньше. И что они сербам могут предложить? С каждым месяцем эти предложения будут таять.
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