«Государство под полным, тотальным контролем Европы». Где ещё может рвануть в ближайшей перспективе?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события, люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели смотрите в программе «САСС уполномочен заявить».

Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» (Россия):

Момент по поводу того, где может рвануть. Все говорят о Косово, Косово более известно. Но ситуация в Боснии, где 2 октября проходят всеобщие парламентские и президентские выборы, может быть, еще более взрывоопасная. Потому что это такое государство, образовавшееся после распада Югославии, в тех административных границах, которые ей достались, где сосуществуют вперемешку три народа: сербы, босняки и хорваты, и которое, в общем, не имеет физической возможности как-то разойтись, потому что это такой слоеный пирог. И если где-то может рвануть в ближайшей перспективе, мне кажется, нужно больше присмотреться к Боснии и Герцеговине. И эти выборы там, где, в частности, Милорад Додик идет на пост президента республики сербской снова, вот и посмотрим, как все закончится и пройдет. Потому что это государство под полным, тотальным контролем Европы, Запада. Даже в сравнении с Сербией.