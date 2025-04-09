В Червене стартовала патриотическая акция «Календарь памяти»

До дня Великой Победы остается ровно месяц. 9 Мая – дата, которая для каждого белоруса не только праздник Великой Победы, но и неотъемлемая часть семейной истории. В Червене к памятной дате решили подойти по-особенному. Здесь стартовала патриотическая акция «Календарь памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый день ровно в 13:30 жители города смогут день за днем идти дорогами Победы за героями Великой Отечественной. Школьники, педагоги, участники патриотических клубов будут изучать военные хроники и вспоминать, кому обязаны за мирное небо. Первую страницу календаря открыли воспитанники клуба «Дозор».