В Червене стартовала патриотическая акция «Календарь памяти»

До дня Великой Победы остается ровно месяц. 9 Мая – дата, которая для каждого белоруса не только праздник Великой Победы, но и неотъемлемая часть семейной истории. В Червене к памятной дате решили подойти по-особенному. Здесь стартовала патриотическая акция «Календарь памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый день ровно в 13:30 жители города смогут день за днем идти дорогами Победы за героями Великой Отечественной. Школьники, педагоги, участники патриотических клубов будут изучать военные хроники и вспоминать, кому обязаны за мирное небо. Первую страницу календаря открыли воспитанники клуба «Дозор».
Кира Сохарь, заведующий сектором социальной и воспитательной работы управления по образованию, спорту и туризму Червенского райисполкома:
30 дней по Победы. Каждый день этого календаря будет говорить о значимых событиях, которые приближали Великую Победу. Для нашего района очень важно данное мероприятие, так как в районе функционируют пять военно-патриотических клубов на базе учреждений образования. Ежедневно на протяжении 30 дней учреждения образования будут рассказывать о тех событиях, которые приближали Великую Победу, будут проходить мастер-классы.
9 апреля 1945 года – один из последних решающих шагов на пути к победному маю. В этот день Красная армия овладела Кенигсбергом, ключевой крепостью немцев на Балтике, а в Вене бойцы 3-го Украинского фронта заняли центр города.