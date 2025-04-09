Шайбы Борикова и Пинчука вошли в топ-10 голов первого раунда Кубка Гагарина

Представлены лучшие голы первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Сразу двум представителям минского «Динамо» нашлось место в подборке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Открыло топ взятие ворот в исполнении Егора Борикова. Он отличился в пятом матче серии против московского ЦСКА. Нападающий показал яркую игру, обошел соперников, принял передачу Криса Тирни и отправил шайбу в ворота «армейцев». Как итог – 10-е место. Седьмым в рейтинге стал Виталий Пинчук. Он оформил эффектный гол броском без касания. Во втором раунде плей-офф минское «Динамо» сыграет против «Трактора». Серия начнется в Челябинске в субботу, 12 апреля.