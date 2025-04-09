Почему женщин тянет на «железо»? Узнали у спортивного психолога

Когда-то считалось, что бодибилдинг – не женское дело. И «качалка» – это территория для брутальных мужчин. Но в последние годы женщин в тренажерных залах становится все больше. Они занимаются серьезно, берут большие веса и разбираются в питании. Многие женщины хотят стать стальной железной леди, покорять настоящие спортивные олимпы. Хотя отношения в обществе к мышечной ткани все-таки разные. Кто-то считает это в определенной степени изяществом искусства, кто-то видит в этом всего лишь мышцы. Девчонкам вообще раньше в спортзал бодибилдинга был заказан путь. Сегодня покоряют олимпы и дают вообще фору «качкам» очень даже многим. Зачем? Для чего? Поговорим в ток-шоу «Точки над «i».

Алёна Лаврецкая, спортивный психолог:

Если внимательно прислушаться к нашей героине [чемпионка Европы по бодибилдингу – прим. ред.], то у нее это все постепенно происходило. Изначально, похоже, потребность у нее была такая... Она не понимает, почему пришла. Просто интерес был. Возможно, стереотипы у общества, что нужно здоровым образом жизни заниматься. А уже потом появляются вот эти атрибуты такого вида спорта, требующего много усилий. А почему девушки к этому приходят? Там очень много потребностей удовлетворяется. Потребность признаний, например. Вот заметили, что получается, и первая доза вот этого удовольствия, которое ты получил от того, что тебя похвалил тренер, сказал: смотри, молодец, у тебя может быть еще больше перспектив. Она затягивает, затягивает в вид спорта. Потом ты достигаешь еще больших... Внимание получаешь, получаешь признание, получаешь вот этот кайф, и тебя это засасывает, и очень трудно остановиться. Это если мы говорим о каких-то серьезных достижениях. Но изначально это может быть просто потребность спортом заниматься, например, чтобы тело красивое было. Но тогда такая спортсменка остановится на этом уровне, про который вы спрашивали. Было бы достаточно просто ходить. А спортсмены, которые идут дальше, это уже такие нарциссические несколько спортсмены, которые требуют этого внимания, им от этого приятно. И это неплохо, если это находится на уровне нормы, если это не мешает жить человеку.