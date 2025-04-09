Какие самые удачливые имена для девочек, рассказала мастер сюцай

Стоит отметить, что действительно на выбор имени влияют множество обстоятельств. Это и традиции национальной культуры, и также традиции общества, традиции семьи. Что уж скрывать, многие родители действительно стремятся назвать как-то по-модному своего малыша, другие выискивают на различных сайтах какие-то необычные имена. Но также стоит отметить, что еще некая часть родителей все же отдают предпочтение и строго придерживаются правила называть сугубо следуя, религиозным каноном. Все родители хотят, чтобы его чадо было уникальным. И наверняка самое главное, какую цель преследуют родители, выбирая имя, это чтобы ребенок был обязательно самым счастливым. Как действительно имя сказывается потом на человеке, на его жизни, про отпечатки судьбы мы сегодня поговорим в ток-шоу «Точки над «i».

Ксения Вишневская, мастер сюцай:

Я бы всем девочкам рекомендовала имя на 6 или 2. Это я могу всем высчитать, любой мастер цифровой психологии. Потому что 2 – это личное благополучие к замужеству. И действительно, девочки с именем 2 очень быстро выходят замуж. Знаете, что удивительно? Я запомнила, что имя мужчины Виктор, это же мыслеформы, идут про отношения и семью. И вот действительно, может, Викторы, которые слушают данную передачу, они действительно подтвердят, что у них мысли только про отношения. Внутренние энергии очень жесткие, бывают бизнесмены, есть энергия автократа – будет, как я сказал, но при этом мысли от имени идут про семейное благополучие. Я точно знаю, что Татьяна, это именно на 2, хорошо, очень. Алены, это именно 6. И я действительно вижу, как всем Аленам фартит. И я думаю, ну как же это работает? То есть шестая энергия, там заключено все, и богатство, и личное благополучие. А вот бывает просто личное благополучие. Но есть эмоциональная глубина. У человека так много эмоций. Например, имя Олег несет эмоциональную глубину. И Сергей. Я действительно всех Олегов, кого знаю, они очень-очень эмоциональны. А есть холодная энергия. Вот если девочке дать имя Солидность, от неё будет идти мужская энергия. И тогда я уже как специалист рекомендую поменять немножко буквочку.