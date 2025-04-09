Почему есть мода на имена – мнение эзотерика

Стоит отметить, что действительно на выбор имени влияют множество обстоятельств. Это и традиции национальной культуры, и также традиции общества, традиции семьи. Что уж скрывать, многие родители действительно стремятся назвать как-то по-модному своего малыша, другие выискивают на различных сайтах какие-то необычные имена. Но также стоит отметить, что еще некая часть родителей все же отдают предпочтение и строго придерживаются правила называть сугубо следуя, религиозным каноном. Все родители хотят, чтобы его чадо было уникальным. И наверняка самое главное, какую цель преследуют родители, выбирая имя, это чтобы ребенок был обязательно самым счастливым. Как действительно имя сказывается потом на человеке, на его жизни, про отпечатки судьбы мы сегодня поговорим в ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Гайдукевич, эзотерик:

Я думаю, что периоды у нас есть, какие-то периоды отслеживаются, когда родители называют как-то определенным образом своих детей. Я думаю, что это все взаимосвязано и с тем, какие периоды мы, в принципе, проживаем в целом, в стране, в государстве, да, в чем мы сейчас живем, потому что имя – это не просто имя, это звук. Это определенные уровни вибрации, каждая буква этого имени, и оно влияет на наш мозг, на наше восприятие. Также проводились эксперименты, когда просили назвать ассоциации по цветам имя какое-то. Например, Татьяна у всех была красной, а Елена в основном сине-голубой. Мы знаем, что Татьяна и красный – это внимание, это опасность, Елена – это спокойствие, какое-то блаженство и умиротворение. Проводили исследование, опрашивали какое-то количество людей, говорили, какая у вас ассоциация с именем по цветам. И выборку сделали того, у кого больше всего были по цветам значения. Соответственно, я думаю, что то, что мы проживаем в целом, как народ, как страна, в каких мы сейчас этапах развития, что происходит в жизни у нас, это таким образом влияет и на то, как родителям хочется назвать ребенка, чисто вот на таких интуитивных уровнях энергетических.