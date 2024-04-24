Прямой эфир

Кочанова: будет экономика – мы и в дальнейшем сможем реализовывать все социальные гарантии

24 апреля 2024 14:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На ВНС аккредитованы 489 представителей различных СМИ. К Всебелорусскому народному собранию проявили интерес массмедиа из России, Китая, Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш телеканал продолжает следить за ходом проведения первого заседания. После выступления Президента делегаты утвердили повестку работы и приступили к выдвижению кандидатур в Президиум.

Что известно на данный момент, рассказала наш корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко. Она вышла на прямую связь со студией.

Кочанова: будет экономика – мы и в дальнейшем сможем реализовывать все социальные гарантии-1

На девяти участках делегаты путем тайного голосования определяют Президиум и его председателя. Президиум собрания призван принимать самое непосредственное участие в решении важных вопросов развития страны. И, если необходимо, может созывать внеочередное заседание. В периоды жестких вызовов и угроз в наш адрес белорусы должны иметь возможность оперативно собраться и принять те решения, которые позволят сохранить суверенитет нашей страны и сохраниться как нации. Работать надо на опережение, уверены делегаты.

Кочанова: будет экономика – мы и в дальнейшем сможем реализовывать все социальные гарантии-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Основные направления, которые сегодня стоят на повестке дня, много раз говорит об этом Президент нашей страны. Это, конечно, экономика, работа с людьми, с населением. Мы понимаем: будет экономика – мы и в дальнейшем сможем реализовывать все свои социальные гарантии, которые взяло на себя государство, а это и пенсионное обеспечение, пособия семьям, которые воспитывают детей, и многие другие социальные гарантии, которые есть в нашей стране. Мы видим, что жизнь преподносит иногда новые вызовы и угрозы, приходится работать на опережение. Ровно так, как когда-то мы принимали закон о недопустимости героизации нацизма, о геноциде белорусского народа. Мы стараемся делать все, чтобы идти даже с опережением в тех событиях, которые происходят не только внутри нашей страны, а даже в большей части на международной арене. Чтобы своевременно реагировать на это.

Читайте также:

Иванец: конституционный статус ВНС накладывает серьёзную ответственность на делегатов

Шевцов: хочу выдвинуть на должность председателя ВНС Александра Григорьевича Лукашенко

Рачков: людей очень волнует, как мы будем жить дальше в связи с обстановкой в мире

# Всебелорусское народное собрание # Наталья Кочанова # Анастасия Ярощик-Корниенко

Другие новости рубрики

Все новости
Почти 45% белорусов ждёт от ВНС выработки стратегических направлений развития страны
24 апреля 2024 07:45

Почти 45% белорусов ждёт от ВНС выработки стратегических направлений развития страны

Военный аналитик: Беларусь изначально является целью для американского ядерного оружия
22 апреля 2024 17:47

Военный аналитик: Беларусь изначально является целью для американского ядерного оружия

Руслан Косыгин: на Западе поставили задачу втянуть Беларусь в войну
22 апреля 2024 17:42

Руслан Косыгин: на Западе поставили задачу втянуть Беларусь в войну

Богодель: Польша заявила, что готова разместить у себя ТЯО – по сути, это шах России
22 апреля 2024 17:26

Богодель: Польша заявила, что готова разместить у себя ТЯО – по сути, это шах России

Пётр Петровский: Беларусь находится в ситуации полублокады
22 апреля 2024 16:10

Пётр Петровский: Беларусь находится в ситуации полублокады

Косыгин: на Западе чётко прописали, что Беларусь и Россия – враги
21 апреля 2024 18:17

Косыгин: на Западе чётко прописали, что Беларусь и Россия – враги

Было решение спустить конфликт на тормозах – Алесин о напряжённости между Израилем и Ираном
21 апреля 2024 16:56

Было решение спустить конфликт на тормозах – Алесин о напряжённости между Израилем и Ираном

Алесин о ситуации на Ближнем Востоке: Иран применил неожиданный для Израиля сценарий
21 апреля 2024 16:56

Алесин о ситуации на Ближнем Востоке: Иран применил неожиданный для Израиля сценарий

Кто сможет навести порядок на Ближнем Востоке? Анонс «САСС уполномочен заявить»
20 апреля 2024 18:49

Кто сможет навести порядок на Ближнем Востоке? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Азарёнок: не играть Президента, а быть Президентом – то, чем отличается Лукашенко от западных политиков, от Зеленского
19 апреля 2024 22:11

Азарёнок: не играть Президента, а быть Президентом – то, чем отличается Лукашенко от западных политиков, от Зеленского

Муковозчик: планетой правит выживший из ума! Байден запретил Израилю атаковать Хайфу
19 апреля 2024 21:59

Муковозчик: планетой правит выживший из ума! Байден запретил Израилю атаковать Хайфу

Муковозчик: Советский Союз победил объединённую Европу, потому что не стеснялся репрессий против врагов народа
19 апреля 2024 21:54

Муковозчик: Советский Союз победил объединённую Европу, потому что не стеснялся репрессий против врагов народа