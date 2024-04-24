Кочанова: будет экономика – мы и в дальнейшем сможем реализовывать все социальные гарантии

На девяти участках делегаты путем тайного голосования определяют Президиум и его председателя. Президиум собрания призван принимать самое непосредственное участие в решении важных вопросов развития страны. И, если необходимо, может созывать внеочередное заседание. В периоды жестких вызовов и угроз в наш адрес белорусы должны иметь возможность оперативно собраться и принять те решения, которые позволят сохранить суверенитет нашей страны и сохраниться как нации. Работать надо на опережение, уверены делегаты.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Основные направления, которые сегодня стоят на повестке дня, много раз говорит об этом Президент нашей страны. Это, конечно, экономика, работа с людьми, с населением. Мы понимаем: будет экономика – мы и в дальнейшем сможем реализовывать все свои социальные гарантии, которые взяло на себя государство, а это и пенсионное обеспечение, пособия семьям, которые воспитывают детей, и многие другие социальные гарантии, которые есть в нашей стране. Мы видим, что жизнь преподносит иногда новые вызовы и угрозы, приходится работать на опережение. Ровно так, как когда-то мы принимали закон о недопустимости героизации нацизма, о геноциде белорусского народа. Мы стараемся делать все, чтобы идти даже с опережением в тех событиях, которые происходят не только внутри нашей страны, а даже в большей части на международной арене. Чтобы своевременно реагировать на это.

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