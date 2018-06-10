Студенты пекинского института читают Богдановича и поют «Беловежскую пущу»: видеофакт

Новости Беларуси. Самый универсальный язык в мире – язык музыки. Хуан Вэньци перевел на китайский музыкальный символ Беларуси (см. видео), сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Самый универсальный язык в мире – язык музыки. Хуан Вэньци перевел на китайский музыкальный символ Беларуси (см. видео), сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Во Втором пекинском институте иностранных языков китайские ребята изучают белорусскую мову. Они мечтают воочию увидеть Беловежскую пущу, о которой так трогательно поет Линь Лисюань.
Мечта студентов буквально на глазах обретает все более реальные черты. К встрече с Синеокой студенты из Поднебесной готовятся, и жадают спаткацца з вамі на вуліцы.