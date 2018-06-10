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Студенты пекинского института читают Богдановича и поют «Беловежскую пущу»: видеофакт

10 июня 2018 18:01
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Новости Беларуси. Самый универсальный язык в мире – язык музыки. Хуан Вэньци перевел на китайский музыкальный символ Беларуси (см. видео), сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Студенты пекинского института читают Богдановича и поют «Беловежскую пущу»: видеофакт-1

Во Втором пекинском институте иностранных языков китайские ребята изучают белорусскую мову. Они мечтают воочию увидеть Беловежскую пущу, о которой так трогательно поет Линь Лисюань.

Студенты пекинского института читают Богдановича и поют «Беловежскую пущу»: видеофакт-4

Мечта студентов буквально на глазах обретает все более реальные черты. К встрече с Синеокой студенты из Поднебесной готовятся, и жадают спаткацца з вамі на вуліцы.

# Беларусь-Китай # Культура # Фотофакт

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