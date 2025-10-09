Депутаты подключились к доработке проекта программы соцэкономразвития Беларуси

Депутаты Палаты представителей Национального собрания подключились к доработке проекта программы соцэкономразвития Беларуси на 2026-2030 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все парламентарии являются делегатами Всебелорусского народного собрания, и на нем будет утверждена окончательная редакция документа. Депутаты, работая в округах, встречаются с избирателями, и от них звучит немало конструктивных предложений. Без учета мнения жителей в Беларуси, как демократическом государстве, не принимается ни одно важное решение.

Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Впервые мы эту программу будем принимать на Всебелорусском народном собрании. Приедут представители людей, делегаты, будут принимать эту программу. И очень важно, чтобы она именно отражала чаяния людей.

Соблюдала все наши основы: социальное государство, сильная экономика. Мы должны при разработке проекта программы поставить высокие цели и задачи, которые позволят наполнить наш бюджет и сделать экономику сильной. И тогда будем независимы, и никакие внешние угрозы нам не страшны.