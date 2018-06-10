«Моя кожа становится увлажненной и красивой»: девушка из Китая рассказала о белорусской косметике

Новости Беларуси. В косметичке китаянки Таннии что ни тюбик, то с надписью «сделано в Беларуси». Привередливые в уходе за собой азиатки с удовольствием отдают предпочтение нашей косметике, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Танниа Ли:

Эту косметику мне привозит мой белорусский друг. Такие косметические продукты найти в Китае очень сложно. Пробовала не только крем для рук, но и маску, и крем для лица. Мне все очень нравится! Моя кожа становится увлажненной и красивой.

Павел Лихачев – тот самый белорусский друг Таннии. Посылку из Беларуси с привычными продуктами ждет не только сам молодой человек. Дегустация наших угощений – одно из любимых развлечений его многочисленных китайских друзей.

Цян Жэн:

Я попробовал белорусское молоко, хлеб, шоколад, колбасы. Все здорово упаковано, красивое и очень вкусное.