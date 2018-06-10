Прямой эфир

«Моя кожа становится увлажненной и красивой»: девушка из Китая рассказала о белорусской косметике

10 июня 2018 17:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В косметичке китаянки Таннии что ни тюбик, то с надписью «сделано в Беларуси». Привередливые в уходе за собой азиатки с удовольствием отдают предпочтение нашей косметике, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Моя кожа становится увлажненной и красивой»: девушка из Китая рассказала о белорусской косметике-1

Танниа Ли:
Эту косметику мне привозит мой белорусский друг. Такие косметические продукты найти в Китае очень сложно. Пробовала не только крем для рук, но и маску, и крем для лица. Мне все очень нравится! Моя кожа становится увлажненной и красивой.

«Моя кожа становится увлажненной и красивой»: девушка из Китая рассказала о белорусской косметике-4

Павел Лихачев – тот самый белорусский друг Таннии. Посылку из Беларуси с привычными продуктами ждет не только сам молодой человек. Дегустация наших угощений – одно из любимых развлечений его многочисленных китайских друзей.

«Моя кожа становится увлажненной и красивой»: девушка из Китая рассказала о белорусской косметике-7

Цян Жэн:
Я попробовал белорусское молоко, хлеб, шоколад, колбасы. Все здорово упаковано, красивое и очень вкусное.

«Моя кожа становится увлажненной и красивой»: девушка из Китая рассказала о белорусской косметике-10

Дэнг Дзы:
Я пил белорусское молоко. Оно отличается по вкусу от китайского. На вкус оно слаще.

# Беларусь-Китай # общество # Танниа Ли # Цян Жэн # Дэнг Дзы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Отличные результаты использования»: компания ZemlyakoFF планирует расширить в Беларуси линейку продукции до 50 наименований
10 июня 2018 13:59

«Отличные результаты использования»: компания ZemlyakoFF планирует расширить в Беларуси линейку продукции до 50 наименований

Путь в будущее: в Беларуси около 60 тысяч юношей и девушек попрощались со школой
10 июня 2018 12:34

Путь в будущее: в Беларуси около 60 тысяч юношей и девушек попрощались со школой

«Приходим мальчиками, выпускаемся мужчинами»: самые зрелищные выпускные Минска-2018
09 июня 2018 20:14

«Приходим мальчиками, выпускаемся мужчинами»: самые зрелищные выпускные Минска-2018