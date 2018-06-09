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МИД Беларуси: «Нынешнее решение американской стороны не соответствует действительному положению дел в отношениях»

09 июня 2018 18:22
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Новости Беларуси. МИД Беларуси отмечает неспособность Вашингтона пересмотреть устаревшую позицию в отношении Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такова реакция внешнеполитического ведомства на решение Дональда Трампа о продлении на год действия американских санкций. В частности, в МИД заявили: «Нынешнее решение американской стороны не соответствует действительному положению дел в отношениях Беларуси и США, которые ведут диалог по вопросам, представляющим не только взаимный интерес, но и обоюдную обеспокоенность».

МИД Беларуси: «Нынешнее решение американской стороны не соответствует действительному положению дел в отношениях»-1

Напоминаем, что меры против ряда граждан Беларуси и членов правительства должны были действовать до середины июня 2018 года. Новым решением санкции продлили еще на год. Их суть – ограничение финансовых операций и сделок.

# Беларусь-США # Фотофакт

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