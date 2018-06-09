МИД Беларуси: «Нынешнее решение американской стороны не соответствует действительному положению дел в отношениях»

Новости Беларуси. МИД Беларуси отмечает неспособность Вашингтона пересмотреть устаревшую позицию в отношении Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такова реакция внешнеполитического ведомства на решение Дональда Трампа о продлении на год действия американских санкций. В частности, в МИД заявили: «Нынешнее решение американской стороны не соответствует действительному положению дел в отношениях Беларуси и США, которые ведут диалог по вопросам, представляющим не только взаимный интерес, но и обоюдную обеспокоенность».