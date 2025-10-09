«Я не даю согласия». Навроцкий выступает против миграционного пакта ЕС

Польский президент Кароль Навроцкий заявил, что страна не станет соблюдать условия миграционного пакта ЕС. Об этом пишет ТАСС.

В своем выступлении, которое адресовано главе Еврокомиссии он особо подчеркнул, что Польша не согласится принимать незаконных мигрантов.

Навроцкий признает проблему нелегальной миграции, но считает, что ее решение не стоит возлагать на плечи стран Центральной и Восточной Европы.

Пакт ЕС, утвержденный в мае 2024 года, предусматривает более жесткие миграционные нормы и распределение мигрантов между странами. Польская сторона отказалась от участия в этих мерах, подтвердив свою позицию устами премьер-министра Дональда Туска.

Фото: pixabay